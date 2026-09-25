Un bărbat din judeţul Braşov şi unul din judeţul Vrancea, care ar fi sustras bijuterii din aur în valoare de aproximativ 100.000 de euro dintr-o locuinţă din Piatra-Neamţ, sunt cercetaţi pentru furt calificat şi au fost arestaţi preventiv, vineri, pentru o perioadă de 30 de zile, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, potrivit Agerpres.

Furtul a fost sesizat în ziua de 24 iulie anul acesta, de către un bărbat în vârstă de de 33 de ani, din Piatra-Neamţ. El a anunţat că persoane necunoscute i-ar fi sustras bijuterii din aur, în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor că în perioada 23-24 iulie anul acesta, „persoane necunoscute ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea şi casa locuinţei persoanei vătămate, de unde ar fi sustras aproximativ un kilogram de bijuterii din aur".

Investigaţiile, efectuate de poliţiştii de investigaţii criminale din Neamţ, în cooperare cu Biroul de Investigaţii Criminale Focşani, au indicat drept persoane bănuite în cauză doi bărbaţi, unul în vârstă de 42 de ani şi altul în vârstă de 43 de ani, din judeţele Vrancea şi Braşov

Faţă de cei doi bărbaţi bănuiţi a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru furt calificat.

Totodată, în ziua de 24 septembrie au fost efectuate patru percheziţii domiciliare în judeţele Braşov şi Vrancea, persoanele bănuite de furt fiind depistate de poliţişti şi conduse la audieri.

În curtea imobilului unuia dintre bănuiţi au fost găsite îngropate bijuterii din aur, de la locuinţele percheziţionate fiind ridicate diferite bunuri şi sume de bani.

Bijuterii îngropate și sume mari de bani, descoperite în locuința brașoveanului

„În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, staţii emisie-recepţie, tracker gps auto, haine şi încălţăminte, existând bănuiala rezonabilă că ar fi fost folosite la comiterea faptelor, instrumente contondente pentru efracţie şi alte mijloace de probă. Aproximativ 120 de grame de bijuterii din aur au fost descoperite îngropate, în curtea imobilului bărbatului, din judeţul Braşov. Totodată, 84.000 de lei şi 2.570 de euro descoperiţi de poliţişti, au fost ridicaţi, în vederea instituirii sechestrului asigurător", precizează IPJ Neamţ.

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pe 24 septembrie, iar vineri, faţă de aceştia instanţa a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Percheziţiile au fost efectuate de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale Piatra-Neamţ, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ, birourilor de investigaţii criminale Focşani şi Braşov, serviciilor criminalistice Vrancea şi Braşov, luptătorii serviciilor pentru acţiuni speciale Neamţ, Vrancea şi Covasna şi jandarmilor din cadrul inspectoratelor de jandarmi judeţene Vrancea şi Braşov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamţ.