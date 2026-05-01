Trump acuză mai mulți parteneri europeni că refuză să ofere orice sprijin militar sau logistic pentru operațiunile desfășurate de armata americană pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Purtătoarea de cuvânt a Pentagonului:

„Departamentul de Război se va asigura că președintele are la dispoziție opțiuni credibile, astfel încât aliații noștri să nu mai fie tigri de hârtie, ci să își joace pe deplin rolul”.

Donald Trump, președintele SUA: „Cât privește Germania... Merz face o treabă groaznică. Are probleme cu imigrația. Are probleme cu energia. Are probleme de tot felul și are o mare problemă cu Ucraina, pentru că sunt prinși în acel haos. Iar el m-a criticat pentru tot ce am făcut în legătură cu Iranul.”

Reporter: „Ați vorbit despre posibilitatea de a retrage o parte dintre trupele din Germania. Luați în calcul același lucru și pentru Spania și Italia?”

Donald Trump, președintele SUA: „Da, probabil că voi face asta. De ce n-aș face-o? Italia nu ne-a fost de niciun ajutor. Iar Spania a fost groaznică. Absolut groaznică. Nici măcar nu e vorba doar că sunt slabi. Una e dacă ar fi spus frumos sau dacă ar fi spus: «Bine, ajutăm, doar că ajutorul vine mai greu». Și totuși noi îi ajutăm cu Ucraina. Știți, au făcut un dezastru din Ucraina, un dezastru total. Ucraina n-are nicio legătură cu noi.”