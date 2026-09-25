În Parlament sunt discutate soluții legislative prin care asociațiile de proprietari să poată instala panouri fotovoltaice și să funcționeze, practic, ca prosumatori de condominiu.

Cum se monetizează energia și ce rol joacă asociația de proprietari

Propunerea legislativă prevede ca energia produsă de panouri pe acoperișul blocurilor să fie vândută în sistemul național, iar apoi banii să fie împărțiți între locatari, după cota-parte a fiecărui apartament.

Adică, proprietarul unui apartament cu 4 camere primește mai mulți bani decât cel cu o garsonieră. Așadar, locatarii nu ar folosi direct, în apartamente, electricitatea produsă pe acoperiș, ci ar primi bani pe ea.

„Motivul e simplu: acea energie care, în special, diurn se produce, va fi consumată diferențiat de locatari. Foarte mulți dintre locatari nu sunt diurn acasă, sunt la serviciu, sunt plecați, iar cei care sunt acasă ar putea să consume acea energie și ceilalți să nu beneficieze de această energie. Pentru a fi o echitate, iată că această soluție de a monetiza energia este cea mai simplă”, a explicat Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România.

Cât ar putea să câștige oamenii din energia vândută de pe bloc

Aproximativ 36% dintre români locuiesc la bloc, iar cele circa 4.200 de hectare de acoperișuri disponibile ar putea transforma aceste clădiri într-o importantă sursă de energie solară, potrivit Asociației Prosumatorilor.

Sumele care ar putea să le revină oamenilor ar putea fi între 50 și 150 de lei, bani pe care oamenii ar putea să-i folosească la plata întreținerii și nu direct la reducerea facturilor la energie.

Ramona Țintea, PRO TV: „Și, practic, oamenii care stau în blocurile respective nu vor beneficia de facturi reduse. Ei vor primi bani… ”

Dan Pîrșan, președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie: „Bani, da”.

Ramona Țintea: Când? La final de lună?

Dan Pîrșan: „Luna următoare, în momentul când furnizorul le plătește acei kilowați, megawați îi vor monetiza și le vor trimite în contul asociației, bani care administratorul îi va repartiza la fiecare după cota parte indiviză.”

Modelul este deja folosit în mai multe țări europene. În România, abia acum cadrul legal este în discuție.

Cât ar costa investiția în panourile de pe bloc

Investiția în panourile fotovoltaice este în funcție de mărimea acoperișului blocului și puterea instalată. De exemplu, pentru un bloc de patru etaje, un sistem fotovoltaic de aproximativ 20 kW ar costa 13.000-14.000 de euro și s-ar putea amortiza în circa cinci ani. Ne-am întrebat cine pune bani pentru a face o astfel de investiție.

Conform Asociației Prosumatorilor, fie locatarii strâng bani mână de la mână, exact ca într-o comunitate de energie, fie asociația de proprietari poate accesa fonduri europene.

„Asociațiile de proprietari vor obține acceptul tuturor sau majorității simple a locatarilor și după ce se vor monta, asociația, practic, devine un fel de prosumator de condominiu fără ca locatarii să fie prosumatori stricto senso”, susține Dan Pârșan.

România are deja cadrul legal pentru prosumatori, iar de curând Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a pus în consultare un proiect privind comercializarea, facturarea, decontarea și alocarea valorică „multi-loc” pentru prosumatori. Pe scurt, energia produsă de panourile de pe casa de la țară ar putea fi folosită și pentru consumul din apartamentul de la bloc.

Panouri fotovoltaice pe balcon, băgate simplu în priză

Tot în Parlament se discută și despre o altă legislație referitoare la panouri fotovoltaice, care se pot pune in balcoane. Ele funcționează simplu: se bagă în priză, ca orice aparat electrocasnic. Spre deosebire de panourile de pe acoperișurile blocurilor, oamenii ar putea folosi energia de la panourile de pe balcoan strict consumului locuinței.

Un astfel de sistem nu înseamnă însă că apartamentul devine independent energetic. Rolul lui este să acopere o parte din consumul care are loc în timpul zilei: frigider, router, televizor sau alte aparate aflate în funcțiune.

„Se pot monta, să zic, două panouri de câte 400 de wați fiecare, cu un micro-invertor. Există aceste kituri, se vând în magazinele de bricolaj și în România. Se pot monta pe balcoane și acest microsistem fotovoltaice se efectiv se introduce în prima priză.”

Potrivit lui Pîrșan, un kit obișnuit ar costa aproximativ 3.000 de lei, iar unul cu sistem de autoreglare, în jur de 4.000-4.500 de lei, fără acumulator. O baterie ar adăuga alte câteva mii de lei, în funcție de capacitate.

Pentru cei care vor să monteze panouri, indiferent că este vorba despre casă sau bloc, siguranța instalației rămâne esențială.

În România, au existat și cazuri de incendii asociate unor instalații fotovoltaice montate necorespunzător, motiv pentru care specialiștii recomandă montajul realizat de persoane autorizate.