Vibrația zilei este 7 și vom face și acel lucru care ni se părea greu, inaccesibil și, când colo, se va rezolva de la sine.

Horoscop 25 septembrie 2026 – BALANȚĂ

O să vă reinventați, că o să prindeți din zbor tot felul de idei pe care le puteți pune în practică, la o adică, dați restart pe mai multe planuri.

O să aveți de luat ceva mai mulți bani în perioada asta, poate de pe urma unor ore suplimentare sau altceva.

Horoscop 25 septembrie 2026 – SCORPION

Parcă s-au mai calmat apele la voi și o să vă faceți timp și pentru relație, să mai ieșiți pe la evenimente, în plimbare, ca să vă aduceți un plus de culoare în relație.

Poate faceți o rezervare într-o stațiune de agrement ca să vă relaxați, poate e și vreun sărbătorit printre voi.

Horoscop 25 septembrie 2026 – SĂGETĂTOR

Sunt anumite chestiuni pe care le puteți soluționa la notar, ca să legalizați niște acte, să puteți vinde, cumpăra ori să definitivați actele de divorț.

O să descoperiți niște remedii ca să îmbunătățiți starea organismului și să fiți în formă maximă.

Horoscop 25 septembrie 2026 – CAPRICORN

O să mai faceți rost de niște bani din particular și o să aveți de buzunar să vă puteți mișca, dacă vreți să dați o fugă la mare sau la munte.

O să încercați să vă impuneți punctul de vedere într-o negociere, dar nici cealaltă parte nu va ceda cu ușurință – e bine să cădeți la pace.

Horoscop 25 septembrie 2026 – VĂRSĂTOR

O să dați de oameni sociabili, binevoitori și nimeriți și un sponsor cu dare de mână și o să fie undă verde la afacerile voastre.

O să puteți întâlni în drumurile voastre pe cineva cu care să rezonați sufletește și să puteți forma un cuplu trainic.

Horoscop 25 septembrie 2026 – PEȘTI

Invitații, în oraș, poate într-o excursie prin țară, pe afară, ca să vă limpeziți mintea, sufletul, să faceți față provocărilor care apar de luni încolo.

O să recuperați niște bani, poate ați vândut ceva sau i-oți fi împrumutat cuiva și ajung la voi.

Horoscop 25 septembrie 2026 – BERBEC

O să vă lăsați antrenați într-o preocupare de timp liber și o să fie o destindere și, dacă o să puteți da o fugă și prin alte locuri, într-o stațiune turistică, o să fie minunat.

E cineva care vă promite o formă de colaborare și, dacă o să fiți interesați, o să primiți și bani.

Horoscop 25 septembrie 2026 – TAUR

Poate o să urmați niște cursuri, dați vreun examen sau aveți interviu și se observă emoții, că vreți să iasă bine, să se împlinească ce vă doriți, să fie cu succes.

Se anunță un proiect nou la serviciu și o să aveți timp până luni să vă gândiți la o abordare cu care să nu dați greș.

Horoscop 25 septembrie 2026 – GEMENI

Se poate să faceți o investiție care să înghită bani și să vă aducă și beneficii, în scurt timp, să vă sporiți banii din cont.

O să alegeți niște cursuri, o disciplină de studii și să vi se potrivească, o să vedeți, mănușă.

Horoscop 25 septembrie 2026 – RAC

O să vă mai ocupați și de casă, printre altele, să schimbați una, alta, aparatură, mobilă, să vă reamenajați interiorul, pentru confort sporit.

Poate ați luat o decizie legată de mașină, să o duceți la service, să vă luați alta, ca să fiți și voi, familia, în siguranță la volan.

Horoscop 25 septembrie 2026 – LEU

Vă puteți mobiliza ușor să o porniți spre o stațiune turistică și să rămâneți o zi, două, la relaxare, cu un anturaj pe gustul vostru.

Se anunță cineva în vizită și care poate rămâne și o noapte, două, dar o să fie binevenită persoana.

Horoscop 25 septembrie 2026 – FECIOARĂ

Se adună bani în cont, de ici, de colo și o să vă mai luați diverse lucruri, din cele trebuincioase, ca să eliminați frustrarea.

O să mai ieșiți pe la socializare și o să mai cunoașteți și alți oameni cu care să vă întrețineți, în continuare.