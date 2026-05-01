În timp ce prețul petrolului continuă să crească, președintele american caută sprijin extern pentru a forma o nouă coaliție care să încerce să redeschidă strâmtoarea Ormuz. Iranienii transmit, în schimb, că nu sunt dispuși să renunțe la ambițiile nucleare și spun că forțele americane ar trebui să-și găsească locul pe fundul Golfului Persic.

Reporter: „Negocierile par să fie blocate. Deveniți nerăbdător să reluați ostilitățile?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nimeni nu știe care sunt discuțiile, în afară de mine și de alte câteva persoane. Iranienii își doresc foarte mult să ajungă la un acord. Avem o problemă, pentru că nimeni nu știe cu certitudine cine sunt liderii în Iran.”

Trump e convins că blocada navală va distruge economia iraniană, forțând Teheranul să accepte termenii Washingtonului.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Economia lor se prăbușește. Puterea blocadei este incredibilă. Însă și economia americană e afectată de închiderea strâmtorii Ormuz. Petrolul Brent a atins joi, pentru scurt timp, valoarea de 126 de dolari pe baril - cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani.

Reporter: Prețul mediu al unui galon de benzină este acum de 4 dolari...”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Prețul benzinei va scădea de îndată ce războiul se va încheia. Va cădea ca o piatră. Există atât de mult petrol. Este peste tot, împrăștiat pe oceanele lumii, și prețurile vor scădea.”

Teheranul continuă să transmită semnale sfidătoare. Într-un mesaj scris, citit la televiziune, liderul suprem iranian a transmis că Republica Islamică nu va renunța la „capacitățile nucleare și la arsenalul de rachete”.

Străinii care vin de la mii de kilometri distanță pentru a acționa în regiune cu lăcomie și răutate își au locul doar pe fundul apelor Golfului Persic.

Hassan Ahmadian, assoc. professor of Middle Eastern Studies, Univ. of Tehran: „Cred că ceea ce este îngrijorător este faptul că Statele Unite cred că Iranul poate fi în continuare constrâns să cedeze cererilor sale. Logica iranienilor este următoarea: cu cât arăți mai multă conciliere față de această administrație, cu atât te vei confrunta mai mult cu război sau cu consecințe negative din partea Statelor Unite. Prin urmare, sfidarea devine răspunsul - adică să reziști presiunii și să ripostezi.”

Pe de altă parte, potrivit unor surse, administrația Trump poartă discuții cu membri ai Congresului, în legătură cu obținerea unei autorizații pentru continuarea războiului cu Iranul.

Conform Rezoluției privind puterile de război, președintele poate angaja forțele armate în ostilități timp de 60 de zile, după care trebuie să primească undă verde din partea legislativului. Conflictul din Iran a intrat în cea de-a treia lună. De pe opt aprilie, e în vigoare un armistițiu.

Tim Kaine, senator democrat de Virginia: „Intenționează președintele fie să ceară autorizarea Congresului pentru războiul din Iran, fie să ne trimită certificarea cerută de lege, prin care să solicite încă 30 de zile pentru retragerea forțelor americane din acest război?”

Pete Hegseth, secretarul de război al SUA: „În acest moment ne aflăm într-o perioadă de armistițiu, iar înțelegerea noastră este că limitarea privind cele 60 de zile se suspendă pe timpul unui armistițiu.”

Președintele Iranului a răspuns la această afirmație și a transmis că, din punctul de vedere al Teheranului, blocada navală impusă de americani echivalează cu o continuare a acțiunilor militare.