Premier League nu a emis un comunicat, însă surse au confirmat pentru The Guardian că City a fost găsită vinovată pentru aproape toate cele peste 100 de acuzații. City este surprinsă de momentul apariției informației, deoarece susține că procedura este încă în desfășurare. Se înțelege că clubul intenționează să conteste verdictul de vinovăție, fiind încrezător că va câștiga apelul.

Un verdict a fost pronunțat la mai bine de trei ani și jumătate după ce Premier League a formulat 134 de acuzații, care vizează sezoanele 2009-10 până în 2022-23, și la mai bine de doi ani de la începerea audierilor de arbitraj.

Din sezonul 2009-10 până în sezonul 2022-23 inclusiv, City a câștigat șapte titluri în Premier League, un trofeu Champions League, trei Cupe ale Angliei și șase Cupe ale Ligii.

Cluburile din Premier League au fost informate despre rezultat în cadrul reuniunii acționarilor de joi și au fost obligate să semneze acorduri de confidențialitate.

Un purtător de cuvânt al City a declarat:

„Procesul Premier League este în continuare în desfășurare, existând elemente importante care trebuie finalizate, și este supus unei confidențialități stricte. Ca atare, poziția Manchester City FC rămâne în concordanță cu declarația clubului din februarie 2023.

Clubul a respectat cu rigurozitate procedurile legale timp de opt ani, pornind de la premisa că boardul și conducerea executivă a Premier League vor acționa ca un organism de reglementare independent, imparțial și echitabil, lipsit de influențe partizane.”

Catalogul fără precedent de acuzații viza cinci domenii distincte în care ar fi fost încălcate regulile.

Peste 80 dintre acuzații se refereau la obligația unui club de a acționa cu „cea mai deplină bună-credință” atunci când transmite informații către Premier League și de a furniza integral orice informații solicitate.

Aceste acuzații indicau convingerea Premier League că City ar fi prezentat o imagine inexactă a situației financiare a clubului și ar fi ascuns documente care ar fi putut oferi mai multe informații în această privință.

Restul acuzațiilor se refereau la presupuse încălcări ale regulilor privind profitabilitatea și sustenabilitatea (PSR) și ale reglementărilor UEFA asociate privind fair-play-ul financiar.

În cele din urmă, 20 de acuzații vizau obligația clubului de a furniza „detalii complete privind remunerațiile”, fiind reclamate încălcări ale regulilor referitoare la plata jucătorilor și antrenorilor.

Amploarea listei de acuzații reflectă un proces care s-a construit pe parcursul unui deceniu.

UEFA a constatat în 2014 că City a încălcat regulile FFP, decizie în urma căreia clubul a plătit o amendă de 20 de milioane de euro.

Scandalul Football Leaks, în cadrul căruia milioane de documente private referitoare la cluburi și jucători de fotbal au fost obținute prin acces neautorizat și făcute publice în 2015, a dus la apariția unor informații despre activitatea City și la deschiderea unei noi investigații UEFA.

Până în 2020, UEFA suspendase City din Champions League pentru „supraevaluarea veniturilor din sponsorizări în conturile sale”. Această suspendare a fost anulată după ce City a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

În 2019, Premier League și-a început propria investigație asupra City. Ancheta, desfășurată în mare secret și a cărei existență a necesitat o acțiune în instanță din partea Mail on Sunday pentru a fi demonstrată, ar fi fost inspirată de dezvăluirile Football Leaks și a dus, patru ani mai târziu, la formularea acuzațiilor împotriva City.