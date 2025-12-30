Imagini cu primul atac al SUA pe teritoriul Venezuelei. O dronă CIA a distrus un port al traficanților de droguri | VIDEO

Primul atac al Statelor Unite pe teritoriul Venezuelei ar fi o operațiune a CIA, prin care o dronă a distrus un port folosit pentru depozitarea și transportul drogurilor către America de Nord.

CIA este responsabilă pentru efectuarea primului atac terestru american în Venezuela asupra unei instalații portuare despre care se crede că depozita droguri destinate Americii, susține Daily Mail.

Publicația prezintă și imagini care ar fi fost filmate la locul deflagrației.

Donald Trump a confirmat luni atacul din Ajunul Crăciunului, la câteva zile după ce amintea în treacăt, într-un interviu radio, despre atacul asupra unei instalații „de unde vin transporturile de droguri”.

Atacul asupra docului portuar despre care autoritățile cred că era baza presupuselor nave cu droguri pe care armata americană le-a vizat în Caraibe și Atlantic în ultimele trei luni a semnalat o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două țări.

Trump nu comentează atacul CIA, dar nu îl neagă: ”Știu exact cine a fost, dar nu vreau să spun”

Mai multe surse au declarat pentru CNN că atacul cu drona a fost efectuat de CIA, după ce Trump a refuzat să se pronunțe asupra teoriei.

Întrebat dacă CIA a efectuat atacul, Trump a spus: „Nu vreau să spun asta. Știu exact cine a fost, dar nu vreau să spun cine a fost”.

Trump declara anterior că a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela. Surse au declarat că atacul a avut loc pe un doc izolat de pe coasta Venezuelei, despre care se crede că e folosit de banda Tren de Aragua pentru a stoca și transfera droguri.

CIA a primit sprijin din partea serviciilor de informații din partea Forțelor de Operațiuni Speciale ale SUA. Nimeni nu a fost ucis și nu era nimeni la unitate când a avut loc atacul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













