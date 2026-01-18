”Oare ar trebui să încălzesc mașina înainte de a conduce pe temperaturi foarte mici?”. Iată ne sfătuiesc experții americani

Pe măsură ce temperaturile scăzute acoperă tot mai multe regiuni ale țării, experții auto au lămurit care este, de fapt, adevărul despre conducerea unui autovehicul în timpul unor temperaturi foarte scăzute.

autor
Cristian Matei

American Automobile Association (AAA) este o federație non-profit importantă de cluburi auto din America de Nord, care oferă asistență rutieră, servicii de călătorie, asigurări și servicii financiare pentru peste 60 de milioane de membri

Potrivit USA Today, această federație le recomandă șoferilor să pornească motorul și să îl lase să funcționeze la ralanti doar câteva minute, cât timp își fixează centurile de siguranță și se pregătesc să plece.

Acest timp este suficient pentru ca uleiul de lubrifiere să ajungă la toate părțile vitale ale motorului.

Pe lângă uzura inutilă a motorului, Agenția pentru Protecția Mediului din SUA afirmă că lăsarea mașinii să funcționeze în gol provoacă poluarea aerului și risipește combustibilul.

Conducerea unei mașini în mod normal și evitarea accelerării bruște va încălzi motorul mai repede decât lăsarea lui în gol timp de câteva minute, mai precizează AAA.

Pe de altă parte, experții avertizează că mașinile mai vechi și vehiculele electrice pot necesita o atenție suplimentară înainte de a porni la drum.

Cum a început obiceiul de încălzire a mașinii

Rutina de încălzire a unei mașini început cu zeci de ani în urmă, când vehiculele erau mai predispuse la oprirea motorului la temperaturi scăzute, potrivit Carfax - o companie americană de tehnologie, specializată în produse de date pentru vehicule destinate consumatorilor și întreprinderilor.

Până în anii 1980, Carfax a afirmat că vehiculele aveau carburatoare, o componentă care reglează amestecul de aer și combustibil în motor. La acea vreme, încălzirea mașinii în timpul iernii era necesară, deoarece putea dura câteva minute până când amestecul corect de aer și combustibil ajungea la motor, fără de care vehiculul risca să se oprească sau să funcționeze defectuos.

Carfax afirmă că mașinile moderne utilizează acum injecție electronică de combustibil în locul carburatorului. Sistemul ajută la furnizarea promptă a amestecului corect de aer și combustibil, iar vehiculul este gata de drum în câteva secunde, chiar și la temperaturi scăzute.

„Din păcate, anumite obiceiuri sunt greu de schimbat, iar dezinformarea este răspândită”, precizează Carfax. „Este probabil ca, dacă ați avut unul dintre acele modele mai vechi și l-ați vândut ulterior, să fi transmis acest obicei generației următoare.”

Excepția mașinilor electrice

În timp ce majoritatea motoarelor cu ardere internă nu necesită timp de încălzire – chiar dacă multor oameni le place să urce într-un vehicul încălzit – proprietarii de vehicule electrice ar putea avea nevoie să ia unele măsuri înainte de a porni la drum.

Bateriile tind să funcționeze cel mai bine la aproximativ 70 de grade, potrivit Car and Driver. Când temperaturile scad, performanța bateriei se degradează, unii proprietari raportând o reducere a autonomiei cu 10% până la 20% când temperaturile sunt sub zero grade.

Proprietarii de vehicule electrice sunt încurajați să-și pregătească vehiculul folosind aplicația de telefon asociată mașinii lor și să încălzească bateria și interiorul vehiculului la temperaturi de funcționare.

Departamentul Energiei a declarat că această practică este cel mai bine executată în timp ce vehiculul este conectat la priză, pentru a se asigura că bateria este suficient de încărcată și că habitaclul este încălzit pentru a optimiza performanța.

„În cazul în care vehiculul dvs. electric nu are o funcție de preîncălzire, încălzirea vehiculului timp de câteva minute înainte de a porni la drum va îmbunătăți performanța bateriei”, mai precizează specialiștii. 

Sursa: USA Today

