Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro

19-12-2025 | 14:12
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.

Sabrina Saghin

„Nu o exclud, nu", a declarat el pentru NBC News într-un interviu telefonic, întrebat dacă exclude posibilitatea unui război cu Venezuela.

Trump a mai declarat că vor fi sechestrate noi petroliere în apropierea apelor teritoriale ale Venezuelei, potrivit interviului publicat.

Donald Trump a ordonat marţi o „blocadă" asupra tuturor petrolierelor vizate de sancţiuni care intră şi ies din Venezuela, în ultima decizie a Washingtonului pentru a creşte presiunea asupra guvernului lui Nicolas Maduro, vizând principala sa sursă de venit.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări a Reuters de a comenta declaraţiile preşedintelui.

Sursa: Agerpres

