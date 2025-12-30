CNN: CIA, operațiune secretă cu dronă asupra unui port din Venezuela

30-12-2025 | 08:16
drona
Getty

Ținta era folosită de traficanții de droguri pentru a încărca navele cu destinația America.

 

Paul Dimulescu

Atacul cu dronă a fost orchestrat de către Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite şi a avut loc la începutul acestei luni, asupra unei facilități portuare izolate de pe coasta Venezuelei.

Surse oficiale citate de CNN spun că operațiunea ar fi avut loc în cadrul unei misiuni secrete de combatere a traficului de droguri.

Ţinta a fost un mic doc sau terminal folosit, potrivit evaluărilor americane, de gruparea criminală Tren de Aragua pentru depozitarea și încărcarea drogurilor pe nave. În urma atacului, docul și mai multe ambarcațiuni ar fi fost distruse, potrivit aceloraşi surse.

Ar fi primul atac cunoscut al Statelor Unite asupra unei ținte aflate pe teritoriul Venezuelei, separat de operațiunile anterioare desfășurate împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în apele internaționale.

Luni, Donald Trump a făcut referire la distrugerea unei „facilități mari, de unde pleacă navele”, menționând ulterior că SUA au lovit un „doc unde încarcă bărcile cu droguri”. Fostul președinte nu a precizat dacă acțiunea a fost pusă la cale de armată sau de CIA.

Administrația Trump extinsese anterior mandatul CIA pentru operațiuni acoperite în America Latină, inclusiv în Venezuela, în cadrul unei campanii declarate de combatere a traficului de droguri și de creștere a presiunii asupra regimului condus de Nicolas Maduro.

Până în prezent, nici Casa Albă, nici CIA și nici comandamentul operaţiunilor speciale al Statelor Unite nu au oferit comentarii oficiale detaliate. De asemenea, nu există confirmări independente privind locația exactă a atacului sau imagini care să documenteze ținta și pagubele.

Armata americană desfășoară de luni de zile operațiuni împotriva drogurilor ce ar veni din Venezuela

În tabăra cealaltă, autoritățile venezuelene nu au prezentat o versiune oficială complet documentată a incidentului, iar lipsa informațiilor privind locul, imaginile satelitare sau evaluarea daunelor lasă mai multe aspecte neconfirmate.

Experți în drept internațional și securitate ridică semne de întrebare privind temeiul legal al unui atac secret al CIA pe teritoriul unui stat suveran, în lipsa unui mandat explicit al Congresului sau a unei situații care să invoce automat dreptul la autoapărare.

Armata americană desfășoară de luni de zile operațiuni împotriva unor bărci suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor și Pacificul de Est. Cel mai recent atac a fost anunţat luni de secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth.

Aceste acțiuni au fost criticate de juriști și organizații pentru drepturile omului, care invocă probleme de legalitate, dar şi de o parte a Congresului american.

Analiștii avertizează că lovitura ar putea amplifica tensiunile dintre Statele Unite și guvernul de la Caracas, într-un context în care autoritățile venezuelene acuză de mai mult timp Statele Unite că pun la cale provocări militare și operațiuni ale CIA în regiune.

Statele Unite a intensificat presiunea asupra Venezuelei: petroliere interceptate și amenințări privind schimbarea regimului

Sursa: StirilePROTV

