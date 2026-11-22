Honda recheamă 810.592 de vehicule mai vechi din Statele Unite, în timp ce Toyota a anunţat rechemarea a aproximativ 790.000 de vehicule la nivel mondial, dintre care 314.000 în SUA. Ambele companii au precizat că nu au fost raportate accidente, răniri sau explozii ale dispozitivelor de umflare asociate actualei campanii, scrie News.ro.

Decizia a fost luată preventiv, după ce testele şi simulările efectuate de specialişti independenţi au indicat riscul degradării în timp a substanţei utilizate pentru umflarea airbagurilor. Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) a precizat că producătorii au identificat semne timpurii ale deteriorării şi au decis înlocuirea componentelor.

Ce modele sunt vizate

Rechemarea Toyota include modele Lexus SC430 fabricate între 2002 şi 2010, IS250 din 2011 şi GX460 din 2017, precum şi Toyota Corolla din perioada 2003-2008, Tundra din 2005-2006, Sequoia din 2005-2007 şi 4Runner din 2016-2017.

În cazul Honda, sunt vizate anumite exemplare Accord din 2013, Civic şi CR-V din 2012-2013, precum şi Acura ILX şi RDX din 2013. Campania se aplică vehiculelor comercializate sau înmatriculate iniţial în 14 state şi teritorii americane caracterizate prin temperaturi ridicate, umiditate şi variaţii termice importante.

Actuala rechemare este diferită de campaniile anterioare privind airbagurile Takata, deoarece dispozitivele vizate conţin un material care absoarbe umiditatea. Cu toate acestea, monitorizarea pe termen lung a indicat posibilitatea degradării substanţei propulsoare, ceea ce poate provoca ruperea dispozitivului şi proiectarea unor fragmente metalice în habitaclu.

Defecţiunile airbagurilor Takata au fost asociate, începând din 2009, cu cel puţin 28 de decese şi peste 400 de persoane rănite în Statele Unite. Cel puţin 20 dintre decese au fost înregistrate în vehicule Honda. Toate cazurile mortale anterioare au implicat dispozitive care nu conţineau materialul absorbant de umiditate.

În ultimul deceniu, aproximativ 24 de mari producători auto au rechemat la nivel mondial peste 100 de milioane de vehicule echipate cu airbaguri Takata, dintre care circa 67 de milioane în Statele Unite, în cea mai amplă campanie de rechemare din istoria industriei auto americane.

Toyota a anunţat că se aşteaptă ca dispozitivele de înlocuire să fie disponibile la începutul anului 2027. Compania nu a precizat în ce state americane se aplică actuala campanie.