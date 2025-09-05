Acordul comercial SUA-Japonia lovește industria auto. Doar Toyota estimează pierderi de 10 miliarde de dolari

Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care pune în aplicare noul acord comercial cu Japonia, stabilind tarife de bază de 15% pentru majoritatea bunurilor japoneze, inclusiv automobile, transmite CNBC.

În schimb, Tokyo s-a angajat să investească 550 de miliarde de dolari în proiecte selectate de Washington și să majoreze semnificativ achizițiile de produse agricole americane, aeronave și echipamente de apărare.

Acordul, convenit în iulie, după luni de negocieri, prevede inclusiv achiziția a 100 de avioane Boeing, importuri mai mari cu 75% de orez american și cumpărări de produse agricole în valoare de 8 miliarde de dolari.

Tarifele vor fi aplicate retroactiv de la 7 august 2025, iar cele pentru automobile vor intra în vigoare după o săptămână.

Impactul asupra industriei auto este deja resimțit: Toyota a avertizat că pierderile generate de noile taxe îi vor reduce profitul operațional anual cu aproape 10 miliarde de dolari, iar Ford și GM estimează scăderi de miliarde la câștigurile din acest an.

Finalizarea acordului are loc pe fondul tensiunilor politice interne din Japonia. Premierul Shigeru Ishiba se confruntă cu presiuni crescânde, după ce Partidul Liberal Democrat a pierdut locuri în alegerile pentru camera superioară.

Un raport intern al formațiunii a criticat măsurile guvernului privind inflația și slaba mobilizare a tinerilor alegători. Mai mulți membri importanți ai partidului și-ar fi exprimat intenția de a demisiona, iar analiștii consideră că Ishiba are șanse reduse să supraviețuiască votului intern de săptămâna viitoare, care ar putea declanșa o nouă alegere pentru conducerea LDP.

Decizia lui Trump din luna iulie

În luna iulie a acestui an, inițial, Donald Trump a anunțat introducerea unor taxe vamale de 25% la importurile din Japonia și Coreea de Sud, cu intrare în vigoare la 1 august.

Donald Trump a transmis atunci scrisori oficiale guvernelor Japoniei și Coreei de Sud, în care critică dezechilibrul relațiilor comerciale și justifică noile măsuri tarifare.

În scrisoarea adresată premierului japonez Shigeru Ishiba, Trump a declarat că relația comercială bilaterală „a fost, din nefericire, departe de a fi reciprocă”.

Ambele scrisori au fost publicate integral pe platforma Truth Social, într-un gest de transparență față de opinia publică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













