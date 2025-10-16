Hamas "intenţionează să onoreze acordul" privind corpurile ostaticilor morți. Israelul avertizează asupra consecințelor

Hamas intenţionează să returneze Israelului corpurile ostaticilor decedaţi, aşa cum s-a convenit în acordul privind Gaza, au afirmat miercuri înalţi oficiali americani, scrie AFP.

"Ei (Hamas) continuă să ne spună că intenţionează să onoreze acordul", a declarat presei unul dintre înalţii oficiali, sub protecţia anonimatului, în timp ce Israelul a ameninţat că va relua luptele dacă toate rămăşiţele ostaticilor nu sunt returnate de mişcarea palestiniană.

"Dacă Hamas refuză să respecte acordul, Israelul, în coordonare cu Statele Unite, va relua luptele şi va acţiona pentru înfrângerea totală a Hamas", se arată într-un comunicat al biroului ministrului israelian al apărării, dat publicităţii miercuri.

"A existat multă dezamăgire şi indignare când au fost returnate doar patru corpuri, când ei (Hamas) ar fi putut pur şi simplu să spună +avansăm+" în restituirea corpurilor, a adăugat înaltul oficial.

Conform termenilor acordului de încetare a focului încheiat între Hamas şi Israel, bazat pe planul preşedintelui american Donald Trump, Hamas urma să predea toţi ostaticii încă deţinuţi în Gaza, atât vii, cât şi morţi, în termen de 72 de ore de la încetarea ostilităţilor, adică nu mai târziu de luni ora 09:00 GMT.

Mişcarea palestiniană i-a eliberat pe cei 20 de ostatici în viaţă la timp, dar până în prezent a predat doar nouă dintre cele 28 de corpuri deţinute în Gaza: patru luni seara, trei marţi şi două miercuri.

Însuşi preşedintele american Donald Trump a declarat anterior că Hamas "sapă" după corpuri. "Sapă. Găsesc o mulţime de corpuri", le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor în Biroul Oval când a fost întrebat dacă Hamas respectă acordul.

