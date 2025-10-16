Hamas "intenţionează să onoreze acordul" privind corpurile ostaticilor morți. Israelul avertizează asupra consecințelor

Stiri externe
16-10-2025 | 07:06
tancuri israel, armata israel
Getty

Hamas intenţionează să returneze Israelului corpurile ostaticilor decedaţi, aşa cum s-a convenit în acordul privind Gaza, au afirmat miercuri înalţi oficiali americani, scrie AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

"Ei (Hamas) continuă să ne spună că intenţionează să onoreze acordul", a declarat presei unul dintre înalţii oficiali, sub protecţia anonimatului, în timp ce Israelul a ameninţat că va relua luptele dacă toate rămăşiţele ostaticilor nu sunt returnate de mişcarea palestiniană.

"Dacă Hamas refuză să respecte acordul, Israelul, în coordonare cu Statele Unite, va relua luptele şi va acţiona pentru înfrângerea totală a Hamas", se arată într-un comunicat al biroului ministrului israelian al apărării, dat publicităţii miercuri.

"A existat multă dezamăgire şi indignare când au fost returnate doar patru corpuri, când ei (Hamas) ar fi putut pur şi simplu să spună +avansăm+" în restituirea corpurilor, a adăugat înaltul oficial.

Conform termenilor acordului de încetare a focului încheiat între Hamas şi Israel, bazat pe planul preşedintelui american Donald Trump, Hamas urma să predea toţi ostaticii încă deţinuţi în Gaza, atât vii, cât şi morţi, în termen de 72 de ore de la încetarea ostilităţilor, adică nu mai târziu de luni ora 09:00 GMT.

Citește și
donald trump giorgia meloni
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Mişcarea palestiniană i-a eliberat pe cei 20 de ostatici în viaţă la timp, dar până în prezent a predat doar nouă dintre cele 28 de corpuri deţinute în Gaza: patru luni seara, trei marţi şi două miercuri.

Însuşi preşedintele american Donald Trump a declarat anterior că Hamas "sapă" după corpuri. "Sapă. Găsesc o mulţime de corpuri", le-a declarat preşedintele american jurnaliştilor în Biroul Oval când a fost întrebat dacă Hamas respectă acordul.

Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Sursa: Agerpres

Etichete: razboi, israel, ostatici, hamas,

Dată publicare: 16-10-2025 07:06

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Răsturnare de situație. Israelul anunță că războiul „nu s-a terminat încă”, după ce Trump a anunțat pacea în Gaza
Stiri externe
Răsturnare de situație. Israelul anunță că războiul „nu s-a terminat încă”, după ce Trump a anunțat pacea în Gaza

Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”.

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini
Stiri externe
Momentele emoționante în care ostaticii eliberați de Hamas s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiile, în imagini

Ultimii 20 de ostatici ținuți de Hamas în Gaza au revenit în Israel, după doi ani de captivitate. Însă doar rămășițele pământești a patru dintre cei 28 de ostatici care n-au supraviețuit au fost predate.

Emoții în Israel înaintea eliberării ultimelor ostatici ținuți de gruparea teroristă Hamas în Gaza. Este așteptat și Trump
Stiri externe
Emoții în Israel înaintea eliberării ultimelor ostatici ținuți de gruparea teroristă Hamas în Gaza. Este așteptat și Trump

Israelul așteaptă cu bucurie și deopotrivă cu inima strânsă de îngrijorare eliberarea ultimilor 20 de ostatici rămași în Gaza, despre care se crede că sunt încă în viață.  

Israel ordonă distrugerea tuturor tunelurilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor
Stiri externe
Israel ordonă distrugerea tuturor tunelurilor Hamas din Gaza după eliberarea ostaticilor

Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să "distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza" după eliberarea ostaticilor încă ţinuţi captivi în enclava palestiniană, informează EFE.

Recomandări
Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor
Stiri actuale
Cine poate să primească ordin de mobilizare, cum arată documentul și ce se întâmplă în timpul exercițiilor

Ministerul Apărării vine cu lămuriri după ce rezerviștii din regiunea București-Ilfov s-au revoltat că au fost chemați în pripă să participe la un exercițiu de amploare.

Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice
Stiri Politice
Ce conține Pachetul 3. Coaliția pregătește reorganizări de instituții și reguli noi de pensionare - surse politice

Pachetul 3 de măsuri fiscale va avea trei componente majore, explică surse politice din interiorul PSD. Cu toate acestea data la care va fi prezentat publică rămâne neclară.

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Octombrie 2025

44:12

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28