Răsturnare de situație. Israelul anunță că războiul „nu s-a terminat încă”, după ce Trump a anunțat pacea în Gaza

Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”.

Aceasta vine în ciuda insistenţelor preşedintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni şi a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor, în care se afirma că războiul s-a încheiat.

„Suntem încă în prima fază”, a spus oficialul, referindu-se la acordul de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor.

„Trebuie să îl finalizăm. Fără finalizarea lui, războiul nu s-a terminat”, a punctat el.

„Chiar şi Trump spune că s-a terminat, dar a spus şi că Hamas trebuie să se dezarmeze, iar dacă nu o vor face, „noi îi vom dezarma”, a reliefat oficialul.

„Vrem să punem capăt acestui război”, a continuat el. „Nimeni nu vrea să fie în război. Dar trebuie să terminăm războiul cu etapele care sunt clar definite în acest plan. Hamas va fi dezarmat”, a promis oficialul.

Proteste în Italia după încheierea războiului din Gaza

La Udine, în nordul Italiei, manifestanţii pro-palestinieni s-au confruntat marţi cu poliţia înaintea meciului Italia–Israel din preliminariile Cupei Mondiale, desfăşurat sub măsuri stricte de securitate, potrivit Reuters şi Gazzetta dello Sport.

În jurul Pieţei Primo Maggio, un grup de manifestanţi a încercat să străpungă primul cordon de securitate, pentru a se îndrepta spre stadion, unde se joacă meciul dintre Italia şi Israel.

Au fost aruncate obiecte asupra poliţiei, care a răspuns activând tunurile cu apă.

Incidentele au avut loc după două ore de marş paşnic, la care au participat 8.000 de persoane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













