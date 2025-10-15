Răsturnare de situație. Israelul anunță că războiul „nu s-a terminat încă”, după ce Trump a anunțat pacea în Gaza

15-10-2025 | 21:35
Donald Trump
Getty Images

Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”.

Claudia Alionescu

Aceasta vine în ciuda insistenţelor preşedintelui american Donald Trump de la începutul acestei săptămâni şi a unei scrisori trimise de guvern familiilor ostaticilor, în care se afirma că războiul s-a încheiat.

„Suntem încă în prima fază”, a spus oficialul, referindu-se la acordul de încetare a focului şi de eliberare a ostaticilor.

„Trebuie să îl finalizăm. Fără finalizarea lui, războiul nu s-a terminat”, a punctat el.

„Chiar şi Trump spune că s-a terminat, dar a spus şi că Hamas trebuie să se dezarmeze, iar dacă nu o vor face, „noi îi vom dezarma”, a reliefat oficialul.

Fasia Gaza
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

„Vrem să punem capăt acestui război”, a continuat el. „Nimeni nu vrea să fie în război. Dar trebuie să terminăm războiul cu etapele care sunt clar definite în acest plan. Hamas va fi dezarmat”, a promis oficialul.

Proteste în Italia după încheierea războiului din Gaza

La Udine, în nordul Italiei, manifestanţii pro-palestinieni s-au confruntat marţi cu poliţia înaintea meciului Italia–Israel din preliminariile Cupei Mondiale, desfăşurat sub măsuri stricte de securitate, potrivit Reuters şi Gazzetta dello Sport.

În jurul Pieţei Primo Maggio, un grup de manifestanţi a încercat să străpungă primul cordon de securitate, pentru a se îndrepta spre stadion, unde se joacă meciul dintre Italia şi Israel.

Au fost aruncate obiecte asupra poliţiei, care a răspuns activând tunurile cu apă.

Incidentele au avut loc după două ore de marş paşnic, la care au participat 8.000 de persoane.

Cum „și-au făcut de cap” deținuții cu sistemul informatic al penitenciarelor. „A încercat să bată un milion de euro”

Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți”
Acordul pentru Gaza, semnat în fața liderilor lumii. Trump: „Nu va fi un al treilea război mondial dacă suntem inteligenți”

Donald Trump a ajuns luni în Egipt şi, înainte de întâlnirea cu liderii mondiali, le-a declarat reporterilor că „faza a doua” a negocierilor cu privire la Gaza a început, după acordul iniţial de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor.

VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război
VIDEO și FOTO. Imagini impresionante. Locuitorii din Fâșia Gaza se întorc la casele lor după doi ani de război

Apărarea civilă din Fâşia Gaza a anunţat sâmbătă că peste 500.000 de palestinieni au revenit în nordul enclavei după intrarea în vigoare a acordului de încerare a focului cu Israelul în ajun, la ora 09:00 GMT, potrivit France Presse.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace
Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace

Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian.

SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters
SUA pregătesc sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale pentru anchetele privind crimele de război din Gaza - Reuters

SUA intenţionează să impună sancţiuni încă din această săptămână împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale (CPI) ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza.

 

