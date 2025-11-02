Guvernul britanic îi retrage prințului Andrew ultimul titlu militar onorific, în urma legăturilor cu Epstein. Destituit

02-11-2025
Guvernul britanic va retrage fostului prinț Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, ultimul titlu militar onorific care i-a mai rămas, a declarat duminică ministrul Apărării, John Healey.

Decizia vine după retragerea titlurilor regale de către regele Charles al III-lea, în contextul dezaprobării publice legate de legăturile cu pedofilul condamnat Jeffrey Epstein.

Anunțul ministrului Apărării

Suveranul britanic a anunțat joi că fratele său mai mic a fost destituit din titlurile sale regale, în fața dezaprobării crescânde a opiniei publice cu privire la legăturile lui Andrew, în vârstă de 65 de ani, cu finanțistul american și infractorul sexual Jeffrey Epstein, decedat în 2019.

„L-am văzut pe Andrew renunțând la titlurile onorifice pe care le deținea în cadrul armatei și, tot sub îndrumarea regelui, lucrăm acum la retragerea ultimului titlu pe care îl deține, cel de viceamiral", a declarat ministrul Apărării pentru BBC.

Soarta medaliilor militare

El a adăugat, de asemenea, că guvernul va urma sfaturile regelui cu privire la medaliile militare obținute de Andrew de-a lungul carierei sale.

Fratele mai mic al regelui a participat, în special, la războiul din Insulele Falkland din 1982, în calitate de pilot de elicopter în Marina Regală. S-a retras din armată în 2001, după 22 de ani de serviciu.

Acuzațiile și negările

Andrew a negat întotdeauna că ar fi avut relații sexuale cu Virginia Giuffre, principala acuzatoare a lui Jeffrey Epstein, pe vremea când ea se afla sub controlul miliardarului american.

Dar, după noi detalii conținute în memoriile postume ale Virginiei Giuffre, care s-a sinucis în aprilie anul trecut, regele i-a retras toate titlurile lui Andrew, identificat de acum ca Andrew Mountbatten Windsor.

Noi revelaţii ar putea să mai păteze şi mai mult imaginea fostului prinţ. Duminică, Sunday Times a afirmat că, în ultimii ani, orice menţiune a victimelor lui Epstein în comunicatele Palatului Buckingham referitoare la scandal a fost întotdeauna respinsă de Andrew.

În comunicatul lor difuzat joi, regele Charles şi regina Camilla au afirmat că „gândurile şi simpatia lor cea mai profundă au fost şi vor rămâne alături de victimele şi supravieţuitorii tuturor formelor de abuz".

Documente compromiţătoare

Săptămâna trecută, documente publicate în cadrul unei proceduri judiciare în Statele Unite dezvăluie un schimb de e-mailuri între Andrew şi Epstein în 2010, la scurt timp după ce americanul fusese eliberat din închisoare, unde ispăşea o pedeapsă pentru proxenetism cu minori. Într-unul dintre e-mailuri, Andrew îi spunea lui Epstein că ar fi „bine să ne întâlnim personal".

Retragerea ultimului titlu militar al prințului Andrew marchează o nouă etapă în decăderea publică a unuia dintre membrii cei mai controversați ai familiei regale britanice, ale cărui legături cu Jeffrey Epstein continuă să provoace unde de șoc și să deterioreze imaginea monarhiei. 

Sursa: News.ro

