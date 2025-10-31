Cum va fi cunoscut prințul Andrew după ce regele Charles i-a retras toate titluri fratelui său căzut în dizgrație

Regele Charles a decis să-i retragă titlul de prinț fratelui său mai mic. Așa că prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte, doar după numele de familie și va părăsi reședința sa din Windsor.

Acum două săptămâni, Andrew renunțase la celelalte titluri regale, inclusiv la cel de Duce de York. Asta, după ani de controverse și presiune publică, mai ales din cauza legăturii sale cu miliardarul american Jeffrey Epstein - condamnat pentru pedofilie și trafic de minore.

India McTaggart, corespondent regal de la The Telegraph: „Este o uriașă și umilitoare decădere din grațiile regelui. Regele a apăsat "butonul nuclear" când i-a retras lui Andrew toate titlurile rămase. El și-a folosit practic toate aceste titluri ca monedă de schimb cu prietenii pe care și i-a făcut și în diversele roluri pe care le-a deținut”.

Prințul Andrew a căzut în dizgrație după scandalul Jeffrey Epstein

În vârstă de 65 de ani, Prințul Andrew al Marii Britanii nu mai este prinț. Fratele său, regele Charles, a început oficial procesul de retragere a ultimului și cel mai important titlu regal care îi rămăsese. Cel cunoscut de acum doar după numele de famile, Andrew Mountbatten va fi, de asemenea evacuat din reședința regală - Royal Lodge - pe care o ocupa, la Windsor

Julian Payne, CBS News: „Aceasta este o declarație cu adevărat fără precedent din partea Palatului Buckingham. Este clar că regele a decis că „este destul".

Jennie Bond: „Sunt cam șocată de cele întâmplate. Aceasta este cea mai puternică acțiune împotriva unui membru al familiei regale de care am auzit vreodată. Cred că Regele acționează aici în concordanță cu opinia publică, mesajul presei și voința parlamentară. Și nu am văzut niciodată atâtea critici la adresa unui membru al Familiei Regale câte au fost la adresa lui Andrew”.

Este cea mai fermă reacție de până acum a familiei regale față de legăturile prințului dezonorat cu miliardarul american Jeffrey Epstein - condamnat în 2008 pentru pedofilie și trafic de minore.

Acest caz a fost redeschis, ani mai târziu, iar în iulie 2019, Epstein a fost arestat din nou sub acuzații de trafic sexual de minore. După o lună s-a spânzurat în celula sa.

Jennie Bond: „Ceea ce este cel mai interesant în această declarație (a Palatului Buckingham) este recunoașterea faptului că victimele abuzurilor trebuie întotdeauna amintite, iar vocile lor trebuie, de asemenea, ascultate”.

Cea mai cunoscută dintre victime, Virginia Giuffre, a susținut că a fost forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew, inclusiv pe vremea când ea avea doar 17 ani. Ceea ce Andrew a negat mereu. Prințul „credea că a face sex cu mine era un drept din naștere”, scria Giuffre în cartea sa de memorii, recent apărută - postum. Giuffre s-a sinucis în aprilie, la 41 de ani.

Sky Roberts, fratele Virginei Giuffre: „Se bucură de acolo sus, din Rai. Această fată americană obișnuită a doborât un prinț britanic. Suntem mândri de ea”.

Dar nu este suficient - a spus fratele Virginei Giuffre, care cere continuarea anchetei. Și vrea ca Andrew să ajungă după gratiii.

Danielle Bensky, una dintre victimele din cazul Epstein: „Trebuie să ne asigurăm că în continuare se va face dreptate. Pentru multe fete și femei tinere care au fost traficate și abuzate de Andrew”.

Pe de altă parte, a fost un mare scandal și în legătură cu reședința sa regală. Presa a scris că prințul dezonorat nu a plătit chirie pentru reședința cu 30 de camere, în ultimele două decenii. Dar ar fi cerut să se facă lucrări de renovare de peste 7,5 milioane de lire atunci când s-a mutat acolo.

Fosta sa soție, Sarah Ferguson, va părăsi - și ea - Royal Lodge. Însă, cele două fiice ale lor, Beatrice și Eugenie, își vor păstra toate titlurile nobiliare.

