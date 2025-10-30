Regele Charles îi retrage titlul nobiliar unui membru controversat al familiei regale. Trebuie să părăsească și reședința

Prințul Andrew își pierde titlul și se va muta din Royal Lodge, potrivit unui comunicat al Palatului Buckingham.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte sub numele de Andrew Mountbatten Windsor”, se adaugă în comunicat.

„Majestatea Sa a inițiat joi un proces formal de retragere a titlurilor și onorurilor prințului Andrew.

Prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte sub numele de Andrew Mountbatten Windsor. Contractul său de închiriere pentru Royal Lodge i-a oferit până în prezent protecție legală pentru a continua să locuiască acolo. I s-a transmis o notificare oficială de renunțare la contractul de închiriere și se va muta într-o altă locuință privată. Aceste sancțiuni sunt considerate necesare, în ciuda faptului că el continuă să nege acuzațiile aduse împotriva sa.

Majestățile Lor doresc să clarifice că gândurile și simpatia lor au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricărei forme de abuz”, a transmis Palatul Buckingham într-un comunicat de presă, potrivit BBC.

Astfek, se înțelege că prințul Andrew se va muta într-o proprietate din domeniul privat Sandringham din Norfolk. Aceasta va fi finanțată din fonduri private de către rege.

De asemenea, și Prințul Harry a renunțat la titulatura regală în anul 2020, după ce a părăsit Marea Britanie pentru SUA, alături de soția sa Meghan Markle.

Astfel, Harry a renunțat la titulatura "Alteţa sa regală" și la numele de familie regal Mountbatten-Windsor.

