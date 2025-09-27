Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014

27-09-2025 | 07:05
Elon Musk
Getty

Miliardarul Elon Musk și prințul Andrew apar în noile documente făcute publice de democrații din Congresul SUA, în legătură cu cazul finanțistului condamnat pentru pedofilie, Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Dosarele predate Comitetului de Supraveghere şi Reformă Guvernamentală al Camerei Reprezentanţilor de către moştenitorii lui Jeffrey Epstein par să arate că Elon Musk a fost invitat pe insula lui Epstein în decembrie 2014.

Separat, o listă de pasageri a unui zbor din New Jersey către Florida din mai 2000 îl menţionează pe prinţul Andrew printre aceştia.

Prinţul Andrew a negat cu vehemenţă orice faptă ilegală, iar Musk a declarat anterior că Epstein l-a invitat pe insulă, dar el a refuzat.

Ce nume mai sunt menționate în dosar

Datele parţiale provin dintr-un al treilea calup de documente furnizate de Jeffrey Epstein Estate. Democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor spun că acestea includ înregistrări ale mesajelor telefonice, copii ale jurnalelor de zbor, copii ale registrelor financiare şi programul zilnic al lui Epstein.

Citește și
Elon Musk și Donald Trump
Trump și Musk, gest neașteptat în Arizona. Cei doi au apărut din nou împreună, public, după luni de conflict

Pe lângă Musk şi prinţul Andrew, dosarele făcute publice conţin şi numele altor personalităţi proeminente, printre care antreprenorul Peter Thiel şi Steve Bannon, fost consilier al lui Donald Trump, devenit o figură centrală a mişcării radicale MAGA.

O însemnare din 6 decembrie 2014 spune: „Nu uita: Elon Musk pe insulă pe 6 decembrie (mai este valabil?)”.

Un jurnal de zbor arată că prinţul Andrew a zburat împreună cu Epstein şi asociata sa Ghislaine Maxwell de la Teterboro, New Jersey, la West Palm Beach, Florida, pe 5 decembrie 2000.

Maxwell a fost condamnată în 2021 pentru conspiraţie cu Epstein în vederea traficării de fete în scopuri sexuale.

În dosare, există şi o menţiune referitoare la un prânz planificat cu Peter Thiel în noiembrie 2017. Există, de asemenea, o menţiune referitoare la un mic dejun planificat cu Steve Bannon pentru 17 februarie 2019.

Nu se sugerează că persoanele menţionate în dosare erau la curent cu presupusa activitate criminală pentru care Epstein a fost ulterior arestat, precizează BBC.

Epstein s-a sinucis în celula sa din închisoarea din New York în august 2019, în timp ce aştepta procesul pentru acuzaţii de trafic sexual.

În 2008, Epstein a ajuns la o înţelegere cu procurorii după ce părinţii unei fete de 14 ani au declarat poliţiei din Florida că Epstein le-a molestat fiica în casa sa din Palm Beach.

El a fost arestat din nou în iulie 2019 pentru acuzaţii de trafic sexual.

Sara Guerrero, purtătoare de cuvânt a democraţilor din Comisia de Supraveghere, a îndemnat-o pe procurorul general Pam Bondi să facă publice mai multe dosare legate de Epstein. „Ar trebui să fie clar pentru fiecare american că Jeffrey Epstein era prieten cu unii dintre cei mai puternici şi mai bogaţi oameni din lume. Fiecare document nou produs oferă informaţii noi în eforturile noastre de a face dreptate supravieţuitorilor şi victimelor”, a spus ea.

Sursa: News.ro

