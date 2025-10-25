Presiune tot mai mare asupra prințului Andrew să părăsească Royal Lodge, unde plătește o chirie simbolică

Stiri externe
25-10-2025 | 20:35
printul andrew
Getty

Prinţul Andrew se află în discuţii avansate cu consilierii de rang înalt ai regelui Charles privind mutarea din reşedinţa Royal Lodge, după o săptămână în care contractul său de închiriere cu chirie simbolică a fost intens analizat.

autor
Ioana Andreescu

Presiunea asupra familiei regale a crescut pentru ca Andrew să elibereze conacul cu 30 de camere din Windsor Great Park, în contextul controversei continue legate de legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, dar şi al publicării postume a memoriilor Virginiei Giuffre, femeia care l-a acuzat pe prinţ de agresiune sexuală.

Comisia pentru conturile publice a confirmat

Comisia pentru conturile publice a confirmat că a trimis scrisori către Administraţia Domeniilor Coroanei şi Trezorerie, după ce a ieşit la iveală că Andrew a plătit 1 milion de lire sterline pentru contractul de leasing al proprietăţii în 2003 şi s-a angajat să suporte costuri de renovare de 7,5 milioane de lire, dar de atunci plăteşte doar o sumă pur simbolică pe an, dacă este solicitată.

Palatul Buckingham încearcă să pună presiune asupra prinţului pentru a renunţa voluntar la reşedinţă, de unde nu poate fi evacuat din cauza contractului pe care îl are cu Crown Estate.
Potrivit The Telegraph, discuţii privind locuinţa au loc zilnic de la începutul săptămânii.

Deşi iniţial Andrew a refuzat categoric să plece, afirmând că are dreptul să locuiască acolo până la expirarea contractului, în 2078, negocierile continuă, iar presa vorbeşte despre un sentiment tot mai puternic de iminenţă privind mutarea sa. Surse din anturajul regal au spus că există o „determinare reînnoită” de a-l forţa să plece.

Citește și
Elon Musk
Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014

Palatul Buckingham a refuzat să comenteze

Downing Street a declarat joi că Parlamentul nu va aloca timp pentru dezbateri privind situaţia lui Andrew, întrucât familia regală doreşte ca legislativul „să se concentreze pe chestiuni importante”.

Se crede că Regele Charles încearcă de ceva timp să-şi convingă fratele să se mute.
Dacă ar fi forţat să părăsească Royal Lodge, în baza contractului de leasing, Andrew ar avea dreptul la 558.000 de lire sterline despăgubire.

Rămâne însă întrebarea unde s-ar muta el şi fosta sa soţie, Sarah Ferguson, care locuieşte de asemenea acolo. Nu este clar cum ar plăti o chirie, întrucât sursele sale de venit sunt neclare, iar regele se pare că i-a retras sprijinul financiar anul trecut.

Familia regală a încercat să pună capăt scandalului

Familia regală a încercat să pună capăt scandalului Epstein după ce Andrew a anunţat, săptămâna trecută, că va renunţa voluntar la folosirea titlurilor şi onorurilor sale, inclusiv titlul de Duce de York. Acestea vor fi menţinute, dar nu vor fi utilizate. Totuşi, există cereri pentru revocarea completă a titlurilor, ceea ce ar necesita adoptarea unei legi speciale.

Anunţul său a venit după consultări cu regele Charles şi prinţul William, când s-a descoperit că în 2011 i-a trimis un email lui Epstein spunând „Suntem în asta împreună”, la trei luni după ce afirmase că a rupt orice legătură cu finanţatorul american.

Anunţul a venit şi cu câteva zile înainte de publicarea memoriilor Virginiei Giuffre, Nobody’s Girl, în care aceasta îşi reiterează acuzaţiile conform cărora a fost forţată să întreţină relaţii sexuale de trei ori cu Andrew, acuzaţii pe care prinţul le neagă vehement, inclusiv o dată când ea avea 17 ani, precum şi într-un orgie după ce fusese traficată de Epstein.

Andrew a plătit milioane de lire pentru a încheia procesul civil de agresiune în 2022, fără a admite vinovăţia.
Giuffre s-a sinucis în aprilie, la vârsta de 41 de ani.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Sursa: News.ro

Etichete: acuzatii, printul andrew,

Dată publicare: 25-10-2025 20:35

Articol recomandat de sport.ro
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Tolea l-a învins pe Justițiarul de Berceni și a explicat de ce l-a „cruțat”: „De aia a scăpat de knockout”
Citește și...
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein
Stiri externe
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein

Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a anunțat că renunță la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv cel de Duce de York, după scandalurile care au afectat imaginea Casei Regale britanice.

Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014
Stiri externe
Numele lui Elon Musk apare în noi dosare în cazul Epstein. Miliardarul ar fi fost invitat pe insulă în 2014

Miliardarul Elon Musk și prințul Andrew apar în noile documente făcute publice de democrații din Congresul SUA, în legătură cu cazul finanțistului condamnat pentru pedofilie, Jeffrey Epstein, potrivit BBC.

Prințul Harry ar fi avut o altercație fizică cu unchiul său, Prințul Andrew, în timpul unei reuniuni de familie
Stiri Mondene
Prințul Harry ar fi avut o altercație fizică cu unchiul său, Prințul Andrew, în timpul unei reuniuni de familie

Prințul Harry ar fi avut o altercație fizică cu unchiul său, Prințul Andrew, în urma unor remarci făcute pe la spatele său despre Meghan Markle – este acuzația dintr-o carte nouă care a stârnit controverse.

 

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Stiri externe
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
Stiri actuale
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28