Arhipelagul, situat în largul coastelor nord-vestice ale Africii, reprezintă un punct principal de intrare pentru persoanele care încearcă să traverseze periculosul Ocean Atlantic în ambarcațiuni improvizate, în special cele provenite din Africa de Vest, transmite Agerpres.

Potrivit datelor Ministerului spaniol de Interne, din totalul de aproximativ 28.000 de persoane care au ajuns în Spania pe mare în perioada ianuarie – sfârșitul lunii octombrie, peste 13.000 au debarcat în Insulele Canare. Această creștere accelerată a sosirilor, în special din Africa subsahariană, a determinat Spania să declare marți stare de urgență în materie de migrație pe insule. Măsura vine într-un context politic sensibil, țara urmând să organizeze alegeri generale anticipate peste două săptămâni.

Centrul de salvare a precizat că a acordat asistență unui număr de 1.324 de persoane aflate la bordul a 14 bărci pneumatice. Majoritatea acestora au ajuns pe insula El Hierro, care are o populație de doar 12.000 de locuitori. Această cifră se apropie de recordul zilnic de salvări pe această rută, de 1.461 de persoane, stabilit la 7 noiembrie 2020.

La sosirea în port, migranții sunt întâmpinați de personalul Crucii Roșii. „Personalul Crucii Roşii îi întâmpină pe migranţi în port, oferindu-le haine uscate, alimente şi apă şi înregistrându-le sosirea”, a declarat Dácil León, coordonatoarea de urgență a organizației din Tenerife, pentru postul public de televiziune RTVE.

Traversarea Atlanticului dintre Africa de Vest și Insulele Canare este considerată una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Deși arhipelagul se află la aproximativ 65 de mile (105 kilometri) de cea mai apropiată coastă africană, mulți migranți optează pentru rute mai lungi, cu plecări preponderent din Mauritania, pentru a evita forțele de ordine. Aceste călătorii pot dura zile sau chiar săptămâni.

Situația actuală readuce în discuție crizele migratorii anterioare care au marcat regiunea. În luna iulie, zeci de mii de persoane au trecut din Maroc în teritoriul spaniol Ceuta, situat în Africa de Nord, în doar două zile. Evenimentul a provocat haos și a reaprins dezbaterea privind imigrația în Europa și nu numai. Peste 140 de persoane și-au pierdut viața în timpul acelei călătorii. Deși majoritatea celor care au trecut granița au plecat în câteva zile, până la 15.000 au rămas în teritoriu.