Proiectul prevede în special închisoarea pe viață pentru traficanți și expulzarea imediată a migranților condamnați pentru diverse infracțiuni, dar și măsuri de promovare a imigrației legale și formării profesionale necesare pe piața muncii, relatează AFP.

'Sancțiunile împotriva traficului ilegal de migranți vor fi înăsprite la toate nivelurile', a transmis ministerul grec într-un comunicat.

Proiectul de lege, care va fi examinat săptămâna viitoare de parlamentul grec, prevede și sancțiuni pentru asistența acordată migranților intrați clandestin în țară.

Sancțiunile împotriva activiștilor ONG-urilor urmăriți penal pentru trafic de migranți vor fi de asemenea înăsprite, prin pedepse cu închisoarea.

Declarația comună a zeci de ONG-uri

Într-o declarație comună, 56 de ONG-uri, inclusiv secțiile grecești ale organizațiilor 'Medicii Lumii' și 'Medici fără Frontiere', solicită retragerea imediată a anumitor articole din acest proiect de lege, în virtutea căruia fapte considerate în prezent doar contravenții vor deveni infracțiuni pedepsite cu până la zece ani de închisoare și amenzi de zeci de mii de euro.

Aceleași ONG-uri denunță ceea ce consideră a fi prerogativele prea extinse acordate prin noul proiect de lege Ministerului Migrației, care va putea decide să radieze o astfel de organizație din registrul ONG-urilor și să-i interzică operațiunile pe teren doar pe baza unor proceduri judiciare inițiate împotriva unuia dintre membrii săi, fără o condamnare printr-o hotărâre a justiției.

Odată cu valul migrator masiv din 2015 Grecia a devenit una dintre principalele porți de intrare în Europa pentru migranții veniți clandestin din Africa, Orientul Mijlociu și Asia. Autoritățile elene au deschis în acest timp numeroase proceduri judiciare împotriva activiștilor ONG-urilor și traficanților.

Într-una dintre aceste proceduri, 24 de lucrători umanitari, inclusiv Sarah Mardini, o femeie siriană care, împreună cu sora sa înotătoare olimpică, a inspirat filmul 'Înotătoarele' (The Swimmers), au fost achitați pe 15 ianuarie de tribunalul din Mytilene, pe insula Lesbos. Membrii acestui grup de activiști fuseseră acuzați penal pentru 'constituirea unei organizații criminale' și 'facilitarea ilegală a intrării cetățenilor din țări terțe în Grecia', infracțiuni pentru care riscau până la 20 de ani de închisoare.

Pe de altă parte, Ministerul grec al Migrației dorește să promoveze imigrația legală prin această nouă lege, ce prevede și simplificarea procedurilor de recrutare pentru lucrătorii din țări terțe, crearea unui nou tip de viză pentru salariații companiilor din sectorul înaltelor tehnologii și eliberarea de permise de ședere pentru întreaga durată a studiilor în cazul studenților din țări terțe.

De asemenea, pentru solicitanții de azil și refugiați vor fi implementate 'programe de formare profesională în sectoare confruntate cu deficit de forță de muncă, precum construcțiile, agricultura și turismul', cu obiectivul integrării lor pe piața muncii.





