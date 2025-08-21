Reacția lui Kim Jong Un când l-a văzut pe cântărețul în blugi strâmți și cu cruce la gât trimis de Putin. VIDEO

Kim Jong Un a fost vizibil surprins în momentul în care un cântăreț pop din Rusia a urcat pe scena principală din Phenian.

Artistul purta blugi mulați și o cruce atârnată la gât, în cadrul unui eveniment dedicat marcării a 80 de ani de la eliberarea Coreei de sub dominația japoneză.

Yaroslav Dronov – cunoscut sub numele de scenă Shaman – a apărut pe scenă purtând pantaloni strâmți și rupți, bocanci, cu pieptul parțial descoperit și o cruce la gât, o imagine complet diferită de ceea ce este promovat de obicei în Coreea de Nord.

Deși presa oficială nord-coreeană a difuzat imagini cu liderul Kim Jong Un zâmbind și relaxându-se cu o țigară în mână – cel mai probabil în timpul unui spectacol susținut de un cor militar rus – pe rețelele sociale au apărut înregistrări în care acesta pare mai degrabă derutat în timpul prestației lui Shaman.

Ajuns înapoi în Rusia, Shaman a declarat că experiența sa din Coreea de Nord a fost una pozitivă, menționând că a dorit să aducă un „spirit de libertate” publicului nord-coreean și că intenționează să revină pentru un nou concert până la finalul anului, conform relatărilor NK News.

Concertul său din Phenian a fost descris de artist drept un „moment de cotitură”, în care a reușit „să se dezlănțuie” și să transmită „spiritul libertății” unui public „rezervat”.

„Dar am reușit să încing atmosfera”, a spus Shaman.

What could a cross-wearing Russian pop star teach North Korea about nationalism?@AntonSokol11804 breaks down why Pyongyang gave a Russian pop star this stage and what it means for DPRK propaganda.https://t.co/WBEFEkxvZn pic.twitter.com/j1yelkXaFq — NK NEWS (@nknewsorg) August 19, 2025

Evenimentul a avut loc vineri, iar concertul a fost transmis integral de televiziunea de stat nord-coreeană. În timpul reprezentației, Shaman a fost surprins defilând pe scenă, fluturând simultan steagurile Rusiei și Coreei de Nord, unul în fiecare mână.

???????????????? Shaman performs in Pyongyang to mark the 80th anniversary of Korea’s liberation from Japanese colonial rule, as Russia–North Korea cultural ties reach unprecedented heights. pic.twitter.com/ZQO5KVzgAP — ????pocalypsis ????pocalypseos ???????? ???????? ???? (@apocalypseos) August 16, 2025

Delegația rusă prezentă la Phenian cu această ocazie a inclus și mai mulți parlamentari, precum și ansambluri artistice militare, care l-au însoțit pe Shaman în cadrul programului organizat de Ministerul Culturii din Rusia.

