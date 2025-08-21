Reacția lui Kim Jong Un când l-a văzut pe cântărețul în blugi strâmți și cu cruce la gât trimis de Putin. VIDEO

Stiri externe
21-08-2025 | 17:34
Kim Jong Un
X/ Timothy HJ Nerozzi

Kim Jong Un a fost vizibil surprins în momentul în care un cântăreț pop din Rusia a urcat pe scena principală din Phenian. 

autor
Claudia Alionescu

Artistul purta blugi mulați și o cruce atârnată la gât, în cadrul unui eveniment dedicat marcării a 80 de ani de la eliberarea Coreei de sub dominația japoneză.

Yaroslav Dronov – cunoscut sub numele de scenă Shaman – a apărut pe scenă purtând pantaloni strâmți și rupți, bocanci, cu pieptul parțial descoperit și o cruce la gât, o imagine complet diferită de ceea ce este promovat de obicei în Coreea de Nord.

Deși presa oficială nord-coreeană a difuzat imagini cu liderul Kim Jong Un zâmbind și relaxându-se cu o țigară în mână – cel mai probabil în timpul unui spectacol susținut de un cor militar rus – pe rețelele sociale au apărut înregistrări în care acesta pare mai degrabă derutat în timpul prestației lui Shaman.

Ajuns înapoi în Rusia, Shaman a declarat că experiența sa din Coreea de Nord a fost una pozitivă, menționând că a dorit să aducă un „spirit de libertate” publicului nord-coreean și că intenționează să revină pentru un nou concert până la finalul anului, conform relatărilor NK News.

Citește și
kim jong un
Dictatorul nord-coreean cere „extinderea rapidă” a arsenalului nuclear după exercițiile militare comune SUA–Coreea de Sud

Concertul său din Phenian a fost descris de artist drept un „moment de cotitură”, în care a reușit „să se dezlănțuie” și să transmită „spiritul libertății” unui public „rezervat”.

Dar am reușit să încing atmosfera”, a spus Shaman.

Evenimentul a avut loc vineri, iar concertul a fost transmis integral de televiziunea de stat nord-coreeană. În timpul reprezentației, Shaman a fost surprins defilând pe scenă, fluturând simultan steagurile Rusiei și Coreei de Nord, unul în fiecare mână.

Delegația rusă prezentă la Phenian cu această ocazie a inclus și mai mulți parlamentari, precum și ansambluri artistice militare, care l-au însoțit pe Shaman în cadrul programului organizat de Ministerul Culturii din Rusia.

Donald Trump dă înapoi. Nu trimite trupe americane în Ucraina și spune că Putin ar putea să nu vrea o înțelegere

Sursa: nknews.org

Etichete:

Dată publicare: 21-08-2025 17:34

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Kim Jong Un a salutat trupele sale „eroice” trimise în sprijinul Rusiei, în războiul cu Ucraina
Stiri externe
Kim Jong Un a salutat trupele sale „eroice” trimise în sprijinul Rusiei, în războiul cu Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a lăudat trupele regimului trimise în sprijinul Rusiei, în cadrul unei reuniuni cu comanda militară, a relatat joi agenția de presă a regimului, citată de AFP.

Dictatorul nord-coreean cere „extinderea rapidă” a arsenalului nuclear după exercițiile militare comune SUA–Coreea de Sud
Stiri externe
Dictatorul nord-coreean cere „extinderea rapidă” a arsenalului nuclear după exercițiile militare comune SUA–Coreea de Sud

Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un cere ”extinderea rapidă” a capacităţilor nucleare nord-coreene împotriva unor manevre militare comune ale Statelor Unite şi Coreei de Sud care, acuză el, vor să ”declanşeze un război”, relatează AFP.

Viaceslav Volodin a purtat discuții cu Kim Jong Un la Phenian. Care a fost motivul întâlnirii
Stiri externe
Viaceslav Volodin a purtat discuții cu Kim Jong Un la Phenian. Care a fost motivul întâlnirii

Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus.

O turistă străină a petrecut o săptămână în stațiunea de lux a lui Kim Jong-un. Ce a găsit acolo a surprins-o
Stiri Diverse
O turistă străină a petrecut o săptămână în stațiunea de lux a lui Kim Jong-un. Ce a găsit acolo a surprins-o

Un grup de turiști ruși a petrecut o săptămână în noua stațiune de pe litoralul nord-coreean, inaugurată recent de Kim Jong Un. O turistă spune că s-a simțit „complet liberă” și a fost impresionată de infrastructură, deși locul era complet gol.

Kim Jong Un promite victoria în
Stiri externe
Kim Jong Un promite victoria în "bătăliile antiimperialiste, anti-SUA" la aniversarea armistițiului din Coreea

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat duminică că țara va obține victoria în bătăliile "antiimperialiste, antiSUA", cu ocazia marcării celei de-a 72-a aniversări a armistițiului Războiului din Coreea.

Recomandări
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat.
Stiri Politice
Nereguli grave la șase companii de stat. Radu Miruţă: Procesul de selecţie a șefilor a fost viciat. "Diavolul are un chip"

Ministrul Economiei a transmis, după verificarea a șase companii de stat din subordine, că întregul proces de selecţie a șefilor a fost viciat. Radu Miruţă a transmis că două persoane sunt cercetate disciplinar și că neregulile vor fi trimise la Parchet.

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată
Stiri Politice
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, lui Traian Băsescu. Decizia a fost secretizată

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, hotărârea prin care i se atribuie o reşedinţă fostului preşedinte al României Traian Băsescu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani
Stiri Politice
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost adoptat. 30% retragere inițială și restul în tranșe timp de 8 ani

Valoarea sumei pe care o persoană are posibilitatea de a o retrage la începutul perioadei de plată din Pilonul II de pensii s-a majorat de la 25% la 30%, iar perioada în care se vor face plăţile s-a modificat de la zece ani la opt ani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 August 2025

50:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12