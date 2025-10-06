Aeroportul din Oslo a oprit aterizările din cauza unei drone. Incidentele similare afectează traficul aerian european

Stiri externe
06-10-2025 | 10:22
aeroport oslo
Shutterstock

Aeroportul Oslo din Norvegia a suspendat temporar cel puţin o aterizare, luni dimineaţă, după ce a fost semnalată prezenţa unei drone în apropierea aeroportului, a declarat operatorul Avinor, relatează Reuters, preluat de News.ro.

autor
Sabrina Saghin

„Una sau mai multe aeronave au aşteptat în aer până la clarificarea situaţiei. Nicio aeronavă nu a plecat către aeroporturi alternative.”, a declarat un purtător de cuvânt al Avinor.

Agenţia de ştiri norvegiană NTB citează poliţia, care a declarat că a primit un raport, în jurul miezului nopţii, conform căruia un pilot al Norwegian Air a crezut că a văzut trei până la cinci drone în timpul apropierii de aeroport.

Potrivit NTB, observaţia a rămas neconfirmată.

Avinor a declarat, la rândul său, că nu au mai existat alte perturbări ale traficului aerian.

Citește și
drone
Atac masiv asupra Ucrainei: cel puțin 5 morți și zeci de mii de gospodării fără curent după tiruri cu rachete și drone

Aviaţia europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza observării de drone şi a incursiunilor aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, Oslo şi München.

Sursa: News.ro

Etichete: drone, aeroport, Norvegia, oslo,

Dată publicare: 06-10-2025 10:22

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Zelenski critică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Vestului după un nou atac masiv al Rusiei: „Putin râde de Occident”
Stiri externe
Zelenski critică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Vestului după un nou atac masiv al Rusiei: „Putin râde de Occident”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de 'răspunsuri reale' din partea Occidentului, după un nou atac masiv al Rusiei cu drone şi rachete, transmite dpa.

Atac masiv asupra Ucrainei: cel puțin 5 morți și zeci de mii de gospodării fără curent după tiruri cu rachete și drone
Stiri externe
Atac masiv asupra Ucrainei: cel puțin 5 morți și zeci de mii de gospodării fără curent după tiruri cu rachete și drone

Cel puțin 5 oameni au murit și zeci de mii au rămas fără curent electric În Ucraina după un nou atac masiv - cu 50 de rachete și 500 de drone.

Bild: Mai multe drone au fost semnalate în Germania în ultimele trei zile. Ce arată un raport confidenţial al poliţiei
Stiri externe
Bild: Mai multe drone au fost semnalate în Germania în ultimele trei zile. Ce arată un raport confidenţial al poliţiei

Mai multe drone au fost observate recent în apropierea aeroporturilor și instalațiilor militare din Germania, iar incidentele de la München ar putea fi doar începutul, potrivit unui raport confidențial citat de Bild.

Recomandări
Când ar putea cere Sorin Oprescu eliberarea condiționată din pedeapsa de 10 ani. Ce l-ar putea determina să facă acest lucru
Stiri Justitie
Când ar putea cere Sorin Oprescu eliberarea condiționată din pedeapsa de 10 ani. Ce l-ar putea determina să facă acest lucru

Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă în custodia Poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”
iBani
Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”

Piața IT din România traversează o perioadă dificilă. Salariile multor angajați au scăzut, în timp ce unele companii au anunțat chiar concedieri.  

Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace
Stiri externe
Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace

Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28