Aeroportul din Oslo a oprit aterizările din cauza unei drone. Incidentele similare afectează traficul aerian european

Aeroportul Oslo din Norvegia a suspendat temporar cel puţin o aterizare, luni dimineaţă, după ce a fost semnalată prezenţa unei drone în apropierea aeroportului, a declarat operatorul Avinor, relatează Reuters, preluat de News.ro.

„Una sau mai multe aeronave au aşteptat în aer până la clarificarea situaţiei. Nicio aeronavă nu a plecat către aeroporturi alternative.”, a declarat un purtător de cuvânt al Avinor.

Agenţia de ştiri norvegiană NTB citează poliţia, care a declarat că a primit un raport, în jurul miezului nopţii, conform căruia un pilot al Norwegian Air a crezut că a văzut trei până la cinci drone în timpul apropierii de aeroport.

Potrivit NTB, observaţia a rămas neconfirmată.

Avinor a declarat, la rândul său, că nu au mai existat alte perturbări ale traficului aerian.

Aviaţia europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri în ultimele săptămâni din cauza observării de drone şi a incursiunilor aeriene, inclusiv la aeroporturile din Copenhaga, Oslo şi München.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













