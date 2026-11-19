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Potrivit CNN , un jurnalist al televiziunii de stat a Rusiei l-a întrebat pe un ofițer militar care îl însoțea pe președintele Vladimir Putin la summitul APEC de la Shenzhen dacă are asupra sa servieta nucleară cunoscută sub numele de „Cheget”.

Valiza „Cheget” este un sistem portabil de comandă nucleară

Dezvoltat în perioada sovietică și numit după Muntele Cheget din Caucaz, dispozitivul face parte din sistemul rus de comandă și control nuclear - notează publicația Kyiv Post.

Acesta permite înalților oficiali să comunice în timpul unei crize și să transmită autorizații privind armele nucleare. Unitățile de comandă militare rămân responsabile de executarea acestor instrucțiuni.

Un studiu al Școlii Postuniversitare Navale a SUA descrie Cheget ca fiind un echipament portabil utilizat pentru „pregătirea și emiterea autorizațiilor pentru utilizarea armelor nucleare”.

Imaginile publice oferă o imagine a echipamentului mai vechi. În 2019, postul de televiziune militar rus „Zvezda” a prezentat o valiză deschisă conținând chei numerotate, un buton alb cu inscripția „Lansare” și un buton roșu cu inscripția „Anulare”.

Prezentatorul a descris, de asemenea, o cartelă individuală ca fiind una dintre cheile sistemului.

Demonstrația a implicat un model mai vechi și nu confirmă configurația valizei care, potrivit unor informații, îl însoțește acum pe Putin.

Cercetările publice identifică, de asemenea, terminale asociate ministrului apărării și șefului Statului Major General, deși rolurile lor exacte și cerințele de autorizare rămân secrete.

Servieta a atras atenția și în timpul vizitei lui Putin la Beijing, pe 18 octombrie 2023.

Reuters a relatat că doi ofițeri ai marinei ruse în uniformă, care transportau serviete, l-au însoțit între întâlniri, după discuțiile cu Xi Jinping. Camerele de filmat au făcut zoom pe una dintre serviete.

„Există anumite serviete fără de care nicio călătorie a lui Putin nu este completă”, au scris corespondenții de la Kremlin ai agenției de știri de stat ruse RIA sub imagini.

Dispozitivul a apărut și în cadrul ceremoniilor de predare a mandatului prezidențial. Fotografiile istorice îl arată pe Putin primind-o de la Boris Elțîn în decembrie 1999 și preluând-o înapoi de la Dmitri Medvedev în mai 2012.