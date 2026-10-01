Antibioticele sunt utilizate pentru tratarea infecţiilor, însă afectează bacteriile benefice din intestin, ceea ce permite proliferarea excesivă a bacteriilor nocive, potrivit Agerpres.

O echipă de cercetători din mai multe centre americane a monitorizat alimentaţia pacienţilor cu leucemie pe parcursul săptămânilor în care aceştia au fost internaţi pentru a primi un tratament intensiv denumit "transplant alogen de celule hematopoietice".

Pacienţii primeau chimioterapie intensivă, uneori însoţită de radioterapie, pentru suprimarea sistemului imunitar şi, ulterior, pentru a fi supuşi unui transplant de celule stem.

Pentru a preveni şi trata potenţialele infecţii, fiecare pacient a luat cel puţin un antibiotic pe durata spitalizării, iar în 80% din cazuri acesta a fost unul din aşa-numitele antibiotice "cu spectru larg", cu cel mai puternic efect asupra microflorei intestinale, acţionând asupra multor tipuri de bacterii.

Echipa de cercetare a studiat 9.419 de mese consumate de 173 de persoane spitalizate şi a elaborat un profil al diversităţii microflorei intestinale pe baza probelor de fecale prelevate de la 158 de pacienţi.

Rezultatele unui studiu clinic

Odată cu fiecare tavă cu mâncare, pacientul primea un chestionar în care trebuia să declare cantitatea de alimente şi băuturi consumate. Cantinele, la rândul lor, au furnizat informaţiile nutriţionale pentru toate felurile de mâncare servite, astfel încât cercetătorii au putut înregistra peste 40.000 de alimente. Autorii au monitorizat 128 de mese per pacient pe o perioadă cuprinsă între 12 zile înainte şi 49 de zile după transplant.

Rezultatele au indicat că pacienţii care consumau mai multe dulciuri sau alte tipuri de zahăr în timp ce luau antibiotice aveau o probabilitate mai mare de a suferi o pierdere a diversităţii microflorei intestinale, deoarece microbii agresivi înlocuiau alte tulpini de bacterii.

Printre infecţiile al căror risc creştea cel mai mult din cauza consumului de zahăr se număra cea cu bacteria Enterococcus faecium. Potrivit cercetătorilor, "atunci când aceasta preia controlul asupra microflorei, pacienţii supuşi unui transplant se confruntă cu un risc mai mare de infecţii ale fluxului sanguin şi alte complicaţii potenţial letale".

Echipa de oameni de ştiinţă a observat o reducere suplimentară cu 21% a diversităţii alfa (o măsură a varietăţii speciilor bacteriene benefice prezente în microflora intestinală) pentru fiecare 100 de grame de zahăr consumate în cele 48 de ore anterioare tratamentului.

În plus, cercetătorii au constatat că asocierea alimentelor bogate în zahăr cu antibioticele cu spectru larg amplifică efectele negative asupra microflorei intestinale.

"Aceste rezultate vor fi esenţiale pentru dezvoltarea unor noi strategii de tratament pentru pacienţii cu cancer şi, potenţial, pentru alte persoane care iau antibiotice", a subliniat unul dintre autori, Marcel van den Brink, preşedintele spitalului City of Hope din Los Angeles, Statele Unite.

Rezultatele "consolidează ideea că dieta exercită o puternică influenţă asupra microflorei şi reprezintă una dintre cele mai practice modalităţi prin care spitalele pot favoriza recuperarea în timpul tratamentului", a subliniat el.

Multe dintre alimentele şi băuturile îndulcite, precum shake-urile sau sucurile, au un conţinut ridicat de zahăr. Acesta "este un aspect pe care va trebui să îl evaluăm atunci când prescriem antibiotice", a subliniat Van den Brink, citat într-un comunicat.

Pentru menţinerea sănătăţii microflorei intenstinale, autorii studiului îi încurajează pe pacienţi să le solicite medicilor să se asigure că antibioticele sunt alese cu grijă dintre opţiunile de tratament la fel de eficiente pentru controlul infecţiilor.

"Gestionarea antibioticelor depăşeşte simpla prevenire a rezistenţei la acestea", a subliniat Van den Brink.