„Eu am propus, iar președintele Trump a acceptat ca această operațiune să ia sfârșit”, a declarat el într-o conferință de presă la Minneapolis. Homan a precizat că o reducere semnificativă a efectivelor este deja în curs și va continua săptămâna următoare.

Explicația ICE după ce agenții săi au mai omorât un om în Minneapolis

Autoritățile susțin că ofiţerii federali au tras „focuri defensive”, după ce un bărbat înarmat ar fi opus rezistenţă violentă când au încercat să-l dezarmeze.

Însă în imaginile filmate de mai mulți martori, Pretti este văzut cu un telefon în mână. Filma purtarea abuzivă a unui agent ICE împotriva unei femei. Zile la rând Alex Pretti a denunțat în stradă împușcarea lui Renee Good.

După nici trei săptămâni a avut soarta ei.