„Potrivit legii, CNAIR nu va aplica sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll începând din data de 1 octombrie 2026, ora 00:00, până la remedierea problemelor tehnice ale platformei (conform legii 226/2023): Art. 9 alin. (4) din Norme: În cazul unei disfuncționalități a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncționalității, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situație de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncționalității, iar TollRo aferent se stabilește ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului. CNAIR asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică de îndată, pe pagina proprie de internet și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia”, se precizează într-un comunicat al CNAIR, citează Agerpres.

Sistemul de Tarifare Electronică Rutieră a fost pus în funcțiune la data de 1 octombrie.

Probleme la transmiterea e-mailurilor către utilizatori

Din cauza numărului mare de utilizatori înregistrați și de tranzacții efectuate imediat după lansare, platforma a trimis un volum foarte mare de e-mailuri tranzacționale (confirmări, documente justificative, notificări de cont) într-un interval scurt. Furnizorii internaționali de e-mail Google (Gmail) și Yahoo folosesc mecanisme automate anti-spam bazate pe reputația expeditorului. Un domeniu sau o adresă IP care trimite instant un volum mare de mesaje, fără un istoric de trimitere, este tratat automat ca sursă de risc, precizează CNAIR. Din acest motiv, mesajele venite de la domeniul etoll.ro au fost limitate temporar (rate limiting / throttling). Unele notificări au fost întârziate sau nu au ajuns la destinatari.

„În acest context, achiziția și valabilitatea rovinietei și TollRO nu sunt afectate. Problema privește doar transmiterea pe e-mail a confirmărilor către utilizatorii cu adrese Gmail și Yahoo, care afectează creare de conturi. Pentru creșterea capacității de livrare, CNAIR pune în funcțiune, împreună cu STS, servicii de e-mail suplimentare”, se precizează în comunicat.

Potrivit CNAIR, au apărut disfuncționalități la nivelul interconectării cu procesatorul de plăți, mai exact în fluxul de autorizare și confirmare a tranzacțiilor dintre platformă și procesator.

„Precizăm că funcționalitatea credite TollRo permite utilizatorilor să-și alimenteze contul cu credite mobile. Problema apărută este una exclusiv tehnică și ține de interfața de comunicare cu analiză tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei. La ora actuală se iau următoarele măsuri: analiza tehnică comună cu procesatorul de plăți pentru identificarea și remedierea cauzei; verificarea și reconcilierea tranzacțiilor inițiate în intervalul afectat, pentru ca orice sumă plătită să fie corect atribuită în contul utilizatorului; monitorizarea permanentă a fluxului de plăți până la stabilizarea completă. Echipele tehnice lucrează pentru remedierea cât mai rapidă a situației, iar după remedierea problemelor tehnice vom reveni cu un nou anunț”, se mai arată în comunicat.

Cum se achită TollRo și rovinieta

Platforma TollRo a devenit operațională de la 1 octombrie 2026, ora 00:00, iar rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo vor putea fi achitate exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

TollRo se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, concepute pentru transportul de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România.

Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum.

Utilizatorii vor putea achita tariful TollRo fie printr-un tichet de rută, plătit în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei, fie prin tarifare în funcție de distanța parcursă. În acest ultim caz, traseul este înregistrat prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

De la 1 octombrie, plata și gestionarea serviciilor se vor putea face prin portalul www.etoll.ro și aplicația mobilă TollRo, disponibilă gratuit pentru iOS și Android. Rovinieta va putea fi cumpărată și de la distribuitorii autorizați, punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei, precum și prin SMS.

Rovinietele cumpărate până la 30 septembrie prin sistemul actual își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe acestea. Nu este necesară achiziția unei noi roviniete, iar verificarea în trafic se va face automat.