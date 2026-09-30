Mai mult, fostul șef al statului ridică semne de întrebare uriașe cu privire la finanțele partidului și la sumele strânse de liderul George Simion, sugerând că un control riguros al contabilității ar scoate la iveală nereguli majore.

Băsescu a făcut o radiografie dură a actualei scene politice, estimând că AUR nu mai are margine de creștere, chiar și în scenariul unor alegeri anticipate, a explicat fostul președinte la B1TV, citat de news.ro.

„Eu cred că AUR va obţine un scor undeva între 30 şi 35% şi nu exclud posibilitatea să fie chiar sub 30%”, a afirmat fostul președinte.

„Georgescu este punctul de unde începe declinul AUR”

Băsescu a analizat și impactul pe care o eventuală prelungire a mandatului actualului Parlament l-ar avea asupra așa zișilor extremiști, concluzionând că partidele tradiționale nu au de ales și vor fi forțate de contextul internațional să ia măsuri de echilibrare macroeconomică, indiferent de costul politic.

„Există şanse să se compromită partidele aşa-zis pro-europene. Dar există şi şansa ca aceste partide să reuşească să demonstreze că pot repara ce au stricat, printr-o guvernare bună. De altfel, nici nu au soluţie să guverneze altfel decât în interesul refacerii echilibrelor macroeconomice, nimeni nu le dă voie să iasă din chingile acestei direcţii. Aşa că eu nu văd un pericol atât de mare că, dacă se lungeşte cu încă doi ani exercitarea mandatului actual, am ajunge la un AUR care creşte. După părerea mea, AUR şi-a atins limitele. Georgescu este punctul de unde începe declinul AUR-ului”, a explicat Băsescu, făcând referire la recenta reținere a lui Călin Georgescu de către DIICOT, moment pe care îl consideră apogeul, dar și începutul sfârșitului pentru valul de simpatie AUR.

„Baia de bani”: Nunta de 400.000 de euro și „petrecerile câmpenești”

Un alt atac virulent al fostului președinte a vizat patrimoniul și fluxurile financiare ale liderului AUR. Băsescu a făcut trimitere la recenta căsătorie a lui George Simion cu Ilinca (în vârstă de 24 de ani, care nu figurează cu niciun venit în declarația de avere), eveniment în urma căruia liderul AUR a declarat un dar de nuntă uriaș, de 400.000 de euro.

„Ar trebui să începem să ne uităm mai atent la baia de bani în care se scaldă Simion, baia de petreceri de-astea, câmpeneşti, în care poporul dă bani copilului, poporul dă bani la nuntă, poporul face de toate. Mă tem că s-ar putea să fie multe probleme când se va intra în contabilitatea partidului AUR, mai ales că aflăm că dăruieşte cu multă generozitate unele televiziuni cu toţi banii de la buget. Deci, sunt lucruri care ar putea să evolueze într-un mod neaşteptat”, a avertizat Traian Băsescu.

Acesta a conchis că, odată ce justiția și instituțiile de control își vor face treaba, AUR va începe să fie „cântărit la adevărata lor greutate”.

Contextul politic: AUR pe primul loc în sondaje, românii blamează întreaga clasă politică

Declarațiile lui Traian Băsescu vin în contrast cu datele din teren. Conform unui sondaj Avangarde publicat vineri, AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, fiind urmat, în ordine, de PSD, PNL și USR.

Cu toate acestea, starea de spirit a electoratului trădează o frustrare generalizată față de întreaga clasă politică. Aproape jumătate dintre respondenții chestionați în sondajul menționat au răspuns „Toți” atunci când au fost întrebați cine este principalul vinovat pentru actuala situație politică și blocajul de la București.