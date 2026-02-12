Câinele, poreclit Bob Coveiro – adică „săpătorul de morminte” în portugheză – i-a adus mângâiere celor aflați în doliu și a devenit o prezență constantă în cimitir până la moartea sa, în 2021, când a fost înmormântat alături de stăpânul său, scrie BBC.

Legea, numită după patruped, a intrat în vigoare marți și recunoaște „legătura emoțională” dintre animale de companie și familiile lor, a transmis guvernul statului.

Unul dintre autorii legii, deputatul Eduardo Nóbrega, a scris pe rețelele sociale: „Ceea ce a început ca o poveste de dragoste și loialitate s-a transformat în politică publică.”

Animalul revenea de fiecare dată când era îndepărtat

Bob a participat la înmormântarea stăpânului său la cimitirul din Taboão da Serra și a refuzat să plece de atunci, chiar revenind atunci când membrii familiei încercau să-l ia acasă, potrivit presei braziliene.

Câinelui i s-a oferit o căsuță verde în care să locuiască și era cunoscut pentru că însoțea procesiunile funerare de la cimitir, fiind înmormântat în cele din urmă alături de stăpânul său după ce a fost accidentat de un vehicul în 2021.

Organizația locală pentru protecția animalelor Patre, care a strâns fonduri pentru o statuie în memoria sa, a declarat că Bob „a câștigat inimile tuturor celor care l-au întâlnit”.

„Oamenii care erau triști pentru că își îngropau cei dragi reușeau să zâmbească când micuțul câine, care era obsedat de mingi, încerca să se joace”, a transmis organizația într-un comunicat.

Despre Legea Bob Coveiro, Nóbrega a declarat miercuri: „Oricine și-a pierdut un animal de companie știe: nu este doar un animal. Este parte din familie. Iar această lege recunoaște această legătură și aduce mai mult respect în momentul despărțirii.”

„Dragostea nu se termină odată cu la revedere”, a scris el pe rețelele sociale. Legea prevede că pisicile și câinii pot fi înhumați în mormintele de familie din acest stat sud-estic – cel mai populat din Brazilia – cu respectarea standardelor sanitare, iar serviciile funerare locale vor stabili regulile exacte pentru acest lucru. Brazilia are a treia cea mai mare populație de animale de companie din lume, cu 160 de milioane de prieteni patrupede, potrivit datelor Pet Brasil Institute.