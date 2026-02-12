„Nu mai este chiar atât de neobișnuit pentru mine”, a declarat Jasmin Schmidt, joi. Partenerul ei de viață, Andreas Rittner, a spus că imediat după ce a aflat că Jasmin era din nou însărcinată, s-a gândit din nou la posibilitatea nașterii unor gemeni.

„Nu m-am gândit deloc că va veni pe lume un singur bebeluș. Mi-am spus imediat că vor fi, din nou, doi copii”, a dezvăluit el.

Jasmin Schmidt, în vârstă de 36 de ani, originară din orașul Furth, din landul Bavaria, urmează să nască la începutul lunii iunie.

Două rânduri de gemeni în doi ani consecutivi

După ce a avut trei copii din prima căsătorie, Jasmin i-a născut pe gemenii Daniel și Emilio în 2023, iar apoi pe gemenele Simone și Anastacia în 2024.

Potrivit Societății Germane de Ginecologie și Obstetrică (DGGG), sarcinile gemelare au devenit mai frecvente în ultimii ani datorită tratamentelor pentru infertilitate, reprezentând 1,5% din nașteri în 2024.

Însă Jasmin Schmidt nu a urmat niciun tratament de fertilitate, ceea ce face ca situația ei să fie cu atât mai remarcabilă.

Explicațiile medicilor și provocările unei noi sarcini gemelare

Medicul senior Anja Forster, de la Spitalul Fürth, a explicat că unele femei sunt mai predispuse la maturarea mai multor ovule în același timp.

Deși Jasmin Schmidt se simte bine, ea primește în prezent perfuzii cu fier de două ori pe săptămână. „A avea gemeni pentru a treia oară prezintă riscuri fizice”, a declarat Anja Forster.

Jasmin Schmidt și Andreas Rittner vor avea parte de o perioadă destul de aglomerată în viitorul apropiat, deoarece urmează să se căsătorească în luna martie și, între timp, își caută un apartament mai mare.

Andreas Rittner a declarat că se așteaptă la mai mult de muncă în viața de familie, dar și la mai multă bucurie odată cu nașterea următorului set de gemeni. „Este cu siguranță un sentiment minunat”, a adăugat el.