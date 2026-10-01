Într-un comunicat, compania aeriană cu sediul în Emiratele Arabe Unite a precizat că „respinge categoric orice constatare, concluzie sau implicație care sugerează că această companie aeriană ar fi fost vreodată implicată în aranjamente comerciale necorespunzătoare”, potrivit BBC Sport.

Aceasta a adăugat: „Comunicarea publică de către Premier League a concluziilor comisiei, după o perioadă de scurgeri selective de informații și relatări, a creat în continuare implicații prejudiciabile pentru Etihad, în ciuda faptului că numele companiei aeriene nu apare în concluziile publicate, care au fost redactate”.

Etihad acuză lipsa de claritate și transparență

Etihad, principalul sponsor al lui City din 2009, a mai transmis că nu i-a fost oferită nicio posibilitate de a participa la un proces care acum se reflectă „în mod negativ asupra companiei aeriene”.

Comunicatul continuă: „Etihad este profund îngrijorată de modul în care această chestiune a fost comunicată public.

„Lipsa de claritate și transparență, împreună cu divulgarea selectivă a informațiilor, a creat implicații prejudiciabile pentru Etihad, în ciuda faptului că numele companiei aeriene nu apare în decizia publicată.

„Premier League trebuie să își asume responsabilitatea pentru consecințele modului în care aceste concluzii au fost prezentate.

Compania va solicita consultanță juridică

„Etihad va solicita consultanță juridică relevantă cu privire la opțiunile și căile de atac disponibile pentru a-și proteja interesele.”

Premier League a refuzat să comenteze atunci când a fost contactată de BBC Sport.