Taxa este calculată în funcție de distanța parcursă pe anumite drumuri din România, iar valoarea acesteia diferă în funcție de categoria vehiculului și norma de poluare.

Ce este TollRo

Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică (TollRo) este noul mecanism prin care este taxată utilizarea anumitor drumuri din România. Platforma informatică este disponibilă atât online, pe portalul dedicat, cât și prin aplicația mobilă TollRo, care poate fi descărcată gratuit pentru dispozitivele cu iOS și Android, potrivit cnadnr.ro.

Începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, platforma TollRo funcționează în regim operațional și permite emiterea documentelor pentru rovinietă, tichet de rută și tariful TollRo.

Cum funcționează sistemul TollRo

Sistemul presupune două modalități de tarifare, în funcție de categoria vehiculului.

Autoturismele, vehiculele pentru transportul persoanelor și vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de cel mult 3,5 tone achită în continuare rovinieta. Aceasta oferă dreptul de a circula pe rețeaua de drumuri naționale pentru o perioadă stabilită. Valoarea rovinietei este determinată în funcție de categoria vehiculului și de norma de poluare EURO.

În cazul vehiculelor de transport marfă cu MTMA de peste 3,5 tone, precum și al vehiculelor de transport mixt încadrate în această categorie, se aplică tariful TollRo. Acesta este calculat în funcție de numărul de kilometri parcurși, masa totală maximă autorizată, clasa de emisii EURO și categoria drumului utilizat.

Tariful se aplică pentru circulația pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale administrate de CNAIR, cu excepția sectoarelor de drum național situate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire din localitate.

Cum poate fi plătit TollRo

Rovinieta poate fi cumpărată prin intermediul portalului TollRo, al aplicației mobile, de la distribuitorii autorizați, prin SMS sau de la punctele de vânzare ale CNAIR.

Pentru plata tarifului TollRo sunt disponibile mai multe variante:

tichetul de rută – presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înainte de efectuarea călătoriei. Acesta poate fi achiziționat online, prin aplicația mobilă sau de la punctele de vânzare CNAIR;

sesiunea mobilă – traseul este înregistrat în aplicația TollRo, iar plata se face din portofelul electronic, alimentat cu cardul prin achiziționarea de credite TollRo;

furnizorii SETRE – începând cu 15 ianuarie 2027, plata va putea fi realizată și prin furnizorii de servicii de taxare electronică, folosind un echipament de bord interoperabil cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană.

Ce poate face utilizatorul în contul TollRo

Prin intermediul portalului TollRo, utilizatorii își pot crea un cont în care pot înregistra unul sau mai multe vehicule, inclusiv flote.

Tot aici pot fi achiziționate rovinieta și tichetul de rută, poate fi gestionat portofelul electronic și pot fi accesate facturile. Portalul permite, de asemenea, verificarea valabilității rovinietei și a tichetului de rută.

Ce obligații au șoferii

Utilizatorii trebuie să verifice cu atenție datele introduse în sistem înainte de efectuarea plății. Printre acestea se numără numărul de înmatriculare, categoria vehiculului și clasa de emisii EURO.

De asemenea, șoferul trebuie să se asigure că are un document de plată valabil înainte de a intra pe sectoarele de drum pentru care se aplică tarifarea.

În situația în care clasa de emisii nu este menționată în mod explicit în certificatul de înmatriculare, vehiculului îi este atribuită clasa EURO 0.

Rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele destinate transportului de persoane sau transportului de marfă cu MTMA de cel mult 3,5 tone își păstrează valabilitatea până la data expirării.

Probleme de funcționare

TollRo intră în vigoare de la 1 octombrie 2026, însă transportatorii reclamă probleme de funcționare și erori de tarifare. Cu doar câteva zile înainte de lansare, platforma nu putea fi accesată de unii utilizatori, iar testele realizate de o companie de transport au indicat neconformități în aproximativ 80% dintre cazuri.

CNAIR a anunțat că etapa de testare a platformei TollRo, începută pe 15 septembrie, s-a încheiat pe 29 septembrie și că sistemul este pregătit pentru utilizare.

Transportatorii au semnalat însă mai multe probleme în perioada de testare. Printre acestea se numără imposibilitatea de accesare a platformei, dificultăți de autentificare, clasificarea greșită a vehiculelor în funcție de norma de poluare și întârzieri la emiterea tichetelor de rută.

De asemenea, transportatorii au raportat diferențe între tariful calculat pentru un anumit traseu și suma facturată efectiv.

Ce probleme au fost descoperite în testele TollRo

Potrivit datelor prezentate de UNTRR, o singură companie a efectuat peste 600 de teste, iar aproximativ 80% dintre acestea au prezentat neconformități.

Un exemplu este traseul Bascov – Zalău, pentru care au fost înregistrate valori diferite în funcție de modalitatea de tarifare. Tichetul de rută a indicat un tarif de 144,42 lei, în timp ce sesiunea de live tracking a ajuns la 156,90 lei.

Transportatorii susțin că astfel de diferențe pot crea probleme după intrarea în vigoare a sistemului, mai ales în cazul companiilor care gestionează flote mari.

Cum funcționează plata TollRo pentru camioane

De la 1 octombrie 2026, vehiculele de transport marfă cu MTMA de peste 3,5 tone nu mai achită rovinieta în funcție de perioada de utilizare a drumurilor, ci un tarif calculat în funcție de distanța parcursă.

Tariful este cuprins între 0,08 și 0,62 lei pe kilometru, în funcție de masa vehiculului, categoria drumului și norma de poluare.

Pentru transportatori, una dintre dificultăți este timpul necesar pentru emiterea tichetelor. Potrivit UNTRR, o simulare a indicat un timp de aproximativ cinci minute pentru emiterea unui singur tichet. În cazul unei flote de 300 de vehicule, ar fi necesare aproximativ 25 de ore dacă fiecare camion ar avea o singură cursă și traseul ar fi cunoscut dinainte.

Live tracking poate crea probleme pentru flotele mari

O alternativă la tichetul de rută este utilizarea funcției de live tracking, prin care traseul este înregistrat cu ajutorul telefonului mobil al șoferului.

UNTRR susține că, în timpul testelor, de pe același profil nu puteau fi pornite simultan mai multe sesiuni de urmărire. Limitarea poate reprezenta o problemă pentru companiile care au zeci sau sute de camioane pe drum în același timp.

Transportatorii atrag atenția și asupra faptului că utilizarea aplicației depinde de telefonul și de capacitatea șoferului de a opera sistemul. În plus, există riscul ca o sesiune de urmărire să rămână activă după încheierea cursei.

Camioanele electrice pot fi încadrate la EURO 0

O altă problemă semnalată vizează vehiculele pentru care norma de poluare nu poate fi stabilită din documentele de înmatriculare.

În această situație, vehiculul este încadrat la EURO 0, categorie căreia îi corespunde cel mai mare tarif. Regula poate afecta inclusiv anumite vehicule electrice, în cazul cărora clasa de emisii nu este menționată în documentele necesare pentru stabilirea tarifului.

Transportatorii au cerut clarificări și soluții înainte de aplicarea efectivă a sancțiunilor, în condițiile în care sistemul TollRo devine obligatoriu de la 1 octombrie 2026.