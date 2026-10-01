Heather Brown, din Gladewater, Texas, a murit pe 18 septembrie, la doar câteva zile după ziua de naștere a fiului ei, a anunțat familia pe Facebook. Femeia a rămas în comă din 2012, când era însărcinată în 34 de săptămâni, deși de-a lungul anilor a avut câteva momente în care și-a recăpătat parțial luciditatea, rostind câteva cuvinte sau strângând mâna unei rude, potrivit Daily Mail.

La acea vreme, Heather suferea crize convulsive provocate de un anevrism cerebral, în timp ce soțul ei, Sean, se afla în Afganistan, relatează CBS 19.

A reușit să rostească primele cuvinte în 2014

După ce Heather a intrat în comă, Sean s-a întors de urgență acasă pentru a fi alături de soția sa și de fiul lor, John, care s-a născut pe 15 septembrie 2012, cântărind doar aproximativ 2 kilograme.

Sean a rămas alături de soția sa în toți acești ani și a ținut publicul la curent cu evoluția ei prin intermediul paginii de Facebook „Bringing Home the Browns”.

De-a lungul anilor, Sean a povestit cum a reușit să o aducă pe Heather acasă, în iulie 2013, și cum aceasta a rostit primele cuvinte după aproape un an, în septembrie 2014. Însă, într-o postare publicată miercuri, tatăl îndurerat a anunțat că Heather a murit.

„Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați sprijinit și v-ați rugat pentru noi în timpul acestei călătorii”, a scris el.

Sean și Heather s-au cunoscut la o întâlnire aranjată de un prieten și au devenit rapid de nedespărțit, povestea soțul într-un interviu acordat revistei People în 2015.

„Stăteam treji până în zori și vorbeam, iar aproximativ o lună mai târziu ne-am mutat împreună”, își amintea el. „Ne-am căsătorit în anul următor. Cred că era dispusă să mă suporte pentru tot restul vieții.”

Cei doi au decis la scurt timp că își doresc un copil.

„Îmi dădeam seama că avea să fie o mamă extraordinară. Avea un talent natural în relația cu copiii”, spunea Sean.

Inițial, medicii le spuseseră că Heather nu putea avea copii, astfel că atunci când au aflat că era însărcinată, în 2012, „la început nici nu ne venea să credem”.

Totuși, el spunea că Heather nu reușea să stea locului, nici măcar după ce medicii i-au spus că avea tensiunea arterială ridicată.

În 2015, însă, femeia își mai putea mișca doar degetele, putea răspunde la întrebări de tip „da” sau „nu” clipind și reușea să șoptească doar câteva cuvinte.

„La un moment dat mi-a spus pe nume și i-a spus și numele lui John”, își amintea Sean. „Nu mi-am dat seama niciodată că am un punct slab până când ea nu a mai fost aici.”

„Mă doare pentru ea că a ratat toate aceste lucruri”, spunea el la acea vreme, explicând că tot ceea ce Heather își dorise vreodată era să aibă o familie și să fie mamă.

Charity Robinson, prietena care le-a aranjat prima întâlnire, a descris-o și ea pe Heather drept „cea mai grijulie femeie pe care ai putea să o întâlnești”.

„Faptul că nu poate să-i șteargă lacrimile lui John sau să-l sărute este atât de dureros”, a spus ea.

O slujbă de comemorare este programată pentru 10 octombrie.