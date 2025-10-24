Fraudă de poker „uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film

Stiri externe
24-10-2025 | 20:26
×
Codul embed a fost copiat

O fraudă de poker uluitoare, în care erau folosite mese cu raze X și ochelari high-tech, a fost descoperită de FBI.  

autor
Stirileprotv

Zeci de jucători au fost păcăliți cu mai mult de 7 milioane de dolari, iar o bună parte din profit mergea către organizația mafiotă Cosa Nostra.

În paralel, o altă anchetă a descoperit o rețea de pariuri clandestine în NBA, baschetul profesionist american. 31 de persoane au fost arestate.

Celebrități, vedete ale sportului profesionist și jucători înstăriți se așezau la masa de poker sperând la câștiguri mari. Dar nu știau că e aproape imposibil. Ei erau victime "bune de jumulit" vizate de mafie într-o escrocherie elaborată.

În mesele de joc era disimulate scannere cu raze X care puteau citi cărțile întoarse. Mai mult, în tăvițele de jetoane erau ascunse un fel de analizatoare. Și mașinile de amestecat cărți erau trucate, citeau însemnele și arătau exact cine va avea mâna câștigătoare.

Citește și
marcel ciolacu
Răspunsul oferit de Ciolacu, după ce a fost întrebat dacă a jucat la păcănele: „După ce câștigă, fuge”

Mai mult, unele cărți puteau fi marcate cu cerneală invizibilă, iar complicii purtau ochelari de soare sau lentile de contact speciale pentru a le putea identifica.

Joseph Nocella, US Attorney, Eastern District of New York: ”Seria voastră de succese s-a încheiat. Norocul vostru s-a epuizat”.

Directorul FBI, Kash Patel, a numit o schemă de fraudă „uluitor de complexă” care a făcut zeci de victime din New York, Miami, Las Vegas și alte orașe americane începând din 2019.

Jucători profesioniști din NBA, implicați într-o rețea de pariuri ilegale

În ceea ce pare un scenariu de film de la Holywood, procurorii spun că victimele au fost păcălite cu cel puțin 7 milioane de dolari la jocuri de poker trucate – o singură persoană pierzând cel puțin 1,8 milioane de dolari.

Banii erau apoi spălați prin criptomonede, schimburi de numerar și companii-paravan, iar o bună parte din profit mergea către familiile mafiote.

Christopher Raia, director adjunct al FBI din New York: ”Exploatau notorietatea unora și buzunarele multora pentru a finanța familiile de crimă organizată italiană din New York”.

Pe de altă parte, a fost descoperită o presupusă rețea de pariuri ilegale în sport. Iar jucători profesioniști de basket din NBA sunt acuzați că au simulat accidentări pentru a influența cotele la pariuri.

Joseph Nocella Jr., procurorul federal din New York: ”A fost una dintre cele mai îndrăznețe scheme de corupție sportivă de la legalizarea pe scară largă a pariurilor online în Statele Unite”.

Un jucător și un antrenor din NBA, dar și membri ai familiilor mafiote Cosa Nostra se află printre zecile de persoane arestate în urma unei vaste anchete a FBI privind cele două cazuri - pariuri sportive ilegale și partide de poker trucate, cu legături suspectate cu mafia.

Vedete NBA, în mijlocul unei anchete FBI uriașe. Mafia din New York ar fi manipulat meciuri și jocuri de noroc

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, FBI, poker, frauda, mafia, cosa nostra,

Dată publicare: 24-10-2025 20:26

Articol recomandat de sport.ro
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Citește și...
Fostul star NBA Gilbert Arenas, arestat pentru organizarea unor jocuri ilegale de poker în vila lui din Los Angeles
Stiri Sport
Fostul star NBA Gilbert Arenas, arestat pentru organizarea unor jocuri ilegale de poker în vila lui din Los Angeles

Fostul star din NBA Gilbert Arenas a fost arestat miercuri împreună cu alte cinci persoane, printre care un posibil membru al unei organizații infracționale israeliene.

Răspunsul oferit de Ciolacu, după ce a fost întrebat dacă a jucat la păcănele: „După ce câștigă, fuge”
Stiri Politice
Răspunsul oferit de Ciolacu, după ce a fost întrebat dacă a jucat la păcănele: „După ce câștigă, fuge”

Premierul Marcel Ciolacu susţine că nu a jucat niciodată la păcănele. În schimb, liderul PSD joacă poker cu prietenii, Catan cu Sorin Grindeanu şi şah cu Mihai Tudose, care ”după ce câştigă, fuge”.

Cum se joacă poker, cel mai fascinant joc de cărți din lume
Stiri Diverse
Cum se joacă poker, cel mai fascinant joc de cărți din lume

Pokerul este un joc de cărți care implică strategie, abilități matematice, psihologie și noroc. Jucătorii pariază pe valoarea relativă a combinațiilor de cărți pe care le dețin în mână și pe masă.  

Patru femei s-au luat la bătaie pentru un bărbat, în timpul unui turneu de poker. Cum au fost filmate de trecători | VIDEO
Stiri externe
Patru femei s-au luat la bătaie pentru un bărbat, în timpul unui turneu de poker. Cum au fost filmate de trecători | VIDEO

O încăierare violentă a izbucnit în timpul unui turneu de poker, când patru femei îmbrăcate sumar s-au luat la bătaie pentru un bărbat căsătorit.

 

Cine este românul care a înregistrat una dintre cele mai mari performanțe din istoria pokerului românesc
Stiri externe
Cine este românul care a înregistrat una dintre cele mai mari performanțe din istoria pokerului românesc

Una dintre cele mai mari performanțe din istoria pokerului românesc a apărut în urmă cu câteva zile la Paris, unde jucătorul profesionist de poker, Răzvan Belea a câștigat Main Event-ul EPT Paris, pentru 1.17 milioane de dolari.

Recomandări
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților
Stiri Politice
Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Octombrie 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28