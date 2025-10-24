Fraudă de poker „uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film

O fraudă de poker uluitoare, în care erau folosite mese cu raze X și ochelari high-tech, a fost descoperită de FBI.

Zeci de jucători au fost păcăliți cu mai mult de 7 milioane de dolari, iar o bună parte din profit mergea către organizația mafiotă Cosa Nostra.

În paralel, o altă anchetă a descoperit o rețea de pariuri clandestine în NBA, baschetul profesionist american. 31 de persoane au fost arestate.

Celebrități, vedete ale sportului profesionist și jucători înstăriți se așezau la masa de poker sperând la câștiguri mari. Dar nu știau că e aproape imposibil. Ei erau victime "bune de jumulit" vizate de mafie într-o escrocherie elaborată.

În mesele de joc era disimulate scannere cu raze X care puteau citi cărțile întoarse. Mai mult, în tăvițele de jetoane erau ascunse un fel de analizatoare. Și mașinile de amestecat cărți erau trucate, citeau însemnele și arătau exact cine va avea mâna câștigătoare.

Mai mult, unele cărți puteau fi marcate cu cerneală invizibilă, iar complicii purtau ochelari de soare sau lentile de contact speciale pentru a le putea identifica.

Joseph Nocella, US Attorney, Eastern District of New York: ”Seria voastră de succese s-a încheiat. Norocul vostru s-a epuizat”.

Directorul FBI, Kash Patel, a numit o schemă de fraudă „uluitor de complexă” care a făcut zeci de victime din New York, Miami, Las Vegas și alte orașe americane începând din 2019.

Jucători profesioniști din NBA, implicați într-o rețea de pariuri ilegale

În ceea ce pare un scenariu de film de la Holywood, procurorii spun că victimele au fost păcălite cu cel puțin 7 milioane de dolari la jocuri de poker trucate – o singură persoană pierzând cel puțin 1,8 milioane de dolari.

Banii erau apoi spălați prin criptomonede, schimburi de numerar și companii-paravan, iar o bună parte din profit mergea către familiile mafiote.

Christopher Raia, director adjunct al FBI din New York: ”Exploatau notorietatea unora și buzunarele multora pentru a finanța familiile de crimă organizată italiană din New York”.

Pe de altă parte, a fost descoperită o presupusă rețea de pariuri ilegale în sport. Iar jucători profesioniști de basket din NBA sunt acuzați că au simulat accidentări pentru a influența cotele la pariuri.

Joseph Nocella Jr., procurorul federal din New York: ”A fost una dintre cele mai îndrăznețe scheme de corupție sportivă de la legalizarea pe scară largă a pariurilor online în Statele Unite”.

Un jucător și un antrenor din NBA, dar și membri ai familiilor mafiote Cosa Nostra se află printre zecile de persoane arestate în urma unei vaste anchete a FBI privind cele două cazuri - pariuri sportive ilegale și partide de poker trucate, cu legături suspectate cu mafia.

