Cum se joacă poker, cel mai fascinant joc de cărți din lume

Scopul jocului de poker este de a câștiga potul, adică suma de bani sau jetoanele adunate într-o rundă de pariere, în funcție de puterea mâinii pe care o au.

Există mai multe variante de poker, printre care cele mai populare sunt Texas Hold'em, Omaha și Seven-Card Stud. Pokerul este un joc de cărți extrem de popular și este jucat în cadrul competițiilor profesioniste, în cazinouri și în mediul online. Află care este istoria acestui joc de cărți, dar și regulile acestuia.

Istoria pokerului

Istoria pokerului este plină de mistere și teorii despre originile sale. O teorie populară susține că pokerul a evoluat din jocurile franceze "poque" și germane "pochspiel". Există și o teorie conform căreia jocul spaniol "primero" ar fi fost o influență importantă. Alții cred că pokerul își are rădăcinile în Persia, unde se juca jocul de cărți numit "As Nas" încă din secolul al XVI-lea.

Totuși, există istorici care susțin că pokerul a început ca un joc de domino în China, în secolul al X-lea, fiind precursorul jocului popular numit "Pai Gow" care este încă jucat în cazinourile chinezești.

Versiunea de poker pe care o cunoaștem astăzi s-a dezvoltat în America la începutul anilor 1800. Una dintre primele forme de poker, numită "poque", era jucată în casele de jocuri din New Orleans. Jocul s-a răspândit în alte state, a câștigat popularitate în rândul soldaților în timpul Războiului Civil American și a ajuns în cele din urmă la frontiera de vest.

Prima mențiune oficială a pokerului datează din 1829, când actorul britanic Joseph Crowell a scris în jurnalul său că a văzut emigranți jucând poker în așteptarea unui vapor în estuarul râului Mississippi. La acea vreme, jocul era destul de simplu: se împărțeau 20 de cărți, câte cinci pentru fiecare jucător. Cei care credeau că aveau mâna cea mai bună pariau.

Dacă se adunau suficiente pariuri pe masă, cărțile erau arătate și cel cu cea mai bună mână câștiga potul. Aici apare elementul cheie al pokerului: blufful. Cei care pariau fără a avea o mână bună puteau câștiga potul dacă ceilalți renunțau. Blufful este esența jocului și unul dintre motivele succesului său de-a lungul timpului.

Cea mai cunoscută versiune de poker, Texas Hold'em, a apărut în jurul anului 1925. Valorile mâinilor au rămas aceleași, dar jucătorii primeau doar două cărți în loc de cinci. Celelalte trei cărți erau așezate pe masă cu fața în sus și toți jucătorii le foloseau pentru a-și construi mâinile. Aceste cărți se numeau "community cards" și au făcut jocul mult mai complex, transformându-l dintr-un joc de noroc într-unul de abilități, scrie Historia.com.

De atunci, turneele de poker au început să prindă amploare. World Series of Poker, cel mai vechi festival de turnee de poker, a avut loc pentru prima dată în Las Vegas în anii 1970 și se desfășoară anual de atunci. Europa și-a dezvoltat propriul circuit de turnee de poker, cunoscut sub numele de European Poker Tour.

Care sunt variantele de poker

Pokerul a evoluat de-a lungul anilor și acum există mai multe variante, printre care Omaha, Razz, Seven Card Stud, Badugi, Deuce to Seven Triple Draw, Five Card Draw sau Horse. Este considerat mai mult un joc de strategie decât unul de noroc, iar abilitățile jucătorilor au devenit un factor esențial în determinarea câștigătorului.

Regulile jocului de Poker

Reglementările pentru jocul de Poker sunt destul de clare și ușor de urmat. Pokerul este unul dintre cele mai populare jocuri de cărți din lume, care se joacă cu un pachet standard de 52 de cărți. Este un joc potrivit atât pentru o întâlnire între prieteni, cât și pentru competiții profesionale. În general, la o masă de poker pot participa între 2 și 10 jucători, deși există și varianta "heads-up" în care se joacă doar între doi jucători.

Pentru a începe jocul, se stabilește de comun acord o "deschidere" obligatorie, care poate fi oricât de mare dorește gazda. După ce deschiderea a fost făcută, fiecare jucător plasează pe masă suma stabilită. Apoi, fiecare jucător primește câte cinci cărți de joc.

Odată ce toți jucătorii au primit cărțile, fiecare își face strategia în funcție de mâna pe care o are. Jucătorii au opțiunea de a schimba între 0 și 5 cărți în încercarea de a obține o mână mai bună.

După etapa de schimbare a cărților, urmează runda de pariere. Jucătorii au mai multe opțiuni în această etapă, precum creșterea mizei, plata cu "sec" sau renunțarea la joc. Runda se încheie atunci când un jucător are cea mai bună mână și câștigă potul.

Dacă doi sau mai mulți jucători au mâini egale, se va face diferențierea în funcție de cartea cea mai mare. În cazul în care și cartea cea mai mare este la fel pentru mai mulți jucători, se va trece la a doua cea mai mare carte și tot așa până când se poate stabili un câștigător.

În situația în care toate cărțile sunt egale, decizia se va lua în funcție de culoare, în ordinea următoare: trefla, inima roșie, inima neagră (pica, frunza) și romb (caro).

Pentru a determina câștigătorul unei runde, se arată cărțile la finalul rundei în ceea ce se numește "showdown". Cel care deține cea mai bună mână în acel moment este desemnat câștigător. Există și situații în care câștigătorul poate fi cel care face ultimul pariu la care nu se mai dă "call", acesta fiind declarat câștigător fără a se ajunge în etapa de "showdown".

Pe lângă regulile de bază ale jocului, este important să cunoști și ierarhia mâinilor câștigătoare. Cele mai puternice mâini sunt: quintă royală mică, careu, full house, culoare, quintă, 3 bucăți, 2 perechi, 1 pereche și carte mare.

În timpul jocului, jucătorii acționează pe rând în funcție de poziția lor la masă, în sensul acelor de ceasornic. Fiecare jucător are mai multe opțiuni, precum „check”, „bet”, „fold”, „call” sau „raise”. Aceste opțiuni permit jucătorilor să decidă cum își vor continua jocul și să facă pariuri în funcție de mâna pe care o au.

Check este o opțiune prin care jucătorul refuză să deschidă pariul și trece acțiunea la următorul jucător.

Bet este o opțiune prin care jucătorul plasează un pariu, iar ceilalți trebuie să plaseze un pariu cel puțin egal pentru a rămâne în joc.

Fold este o opțiune prin care jucătorul renunță la cărți și nu mai poate continua mâna.

Call este o opțiune prin care jucătorul egalează cel mai mare pariu efectuat în runda respectivă.

Raise este o opțiune prin care jucătorul plasează un pariu mai mare decât cel mai mare pariu efectuat în rundă și ceilalți jucători vor trebui fie să egaleze pariul, fie să facă un nou raise.

Dată publicare: 06-01-2024 10:58