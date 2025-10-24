Vedete NBA, în mijlocul unei anchete FBI uriașe. Mafia din New York ar fi manipulat meciuri și jocuri de noroc

O anchetă FBI de proporții cutremură lumea sportului american. Jocuri de noroc trucate și vedete sportive celebre care simulau accidentările pentru a influența cotele de pariuri - a fost rețeta de succes pentru mafia italiană.

Procurorii spun că victimele au fost înșelate cu 7 milioane de dolari numai la poker. Au fost făcute arestări în 11 state americane.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua funcționa din 2019 și era condusă de patru familii mafiote din New York, care au legături cu celebra Cosa Nostra din Italia.

Mafia din New York a pus sportul pe lista de afaceri ilegale

Vedete sportive de renume în NBA erau recrutate pentru a atrage la mesele de poker victime bogate, sub pretextul unor jocuri private cu celebrități. Totul era însă aranjat.

Mesele erau dotate cu raze X care puteau citi cărțile întoarse. Analizatoarele erau ascunse în tăvile de jetoane, iar mașinile de amestecat cărțile erau trucate, citeau însemnele și arătau exact cine va avea mâna câștigătoare.

Unele cărți erau mânjite cu cerneală invizibilă, iar complicii purtau ochelari de soare sau lentile de contact speciale pentru a le putea identifica.

Joseph Nocella Jr., procurorul federal din New York: „A fost una dintre cele mai îndrăznețe scheme de corupție sportivă de la legalizarea pe scară largă a pariurilor online în Statele Unite."

Rețeaua spăla milioane de dolari prin criptomonede și companii-paravan

Pierderile victimelor ajungeau la zeci, chiar sute de mii de dolari pe joc. Banii erau apoi spălați prin criptomonede, schimburi de numerar și companii-paravan, iar o parte din profit mergea către familiile mafiote.

Christopher Raia, director adjunct al FBI din New York: „Exploatau notorietatea unora și buzunarele multora pentru a finanța familiile de crimă organizată italiană din New York."

Mai mulți jucători actuali și foști din NBA și un antrenor se numără printre zecile de persoane reținute de anchetatori pentru că au participat la aceste jocuri trucate. Într-un caz separat, dar legat de același scandal, Terry Rozier, jucătorul echipei Miami Heat, a fost arestat alături de alte cinci persoane pentru că s-au prefăcut că sunt accidentați pentru a manipula cotele de pariuri.

Jessica Tisch, comisar NYPD: „Membrii grupului au plasat pariuri de peste 200.000 de dolari pe performanța sub așteptări a sportivului. Rozier a părăsit meciul după doar 9 minute, iar pariurile au fost câștigătoare, generând un profit de zeci de mii de dolari."

Cei mai mulți păgubiți au fost în New York, Miami și Las Vegas. Potrivit FBI, au fost efectuate arestări coordonate în 11 state americane, iar ancheta a scos la iveală fraude de zeci de milioane de dolari.

Joseph Nocella Jr., procurorul federal din New York: „Seria voastră de victorii s-a încheiat. Norocul vostru s-a terminat."

Pariurile sportive au fost interzise în majoritatea statelor americane între 1992 și 2018, când Curtea Supremă a permis reglementarea la nivel local. De atunci, industria a explodat, generând contracte de miliarde între ligi sportive și companii de gambling.

