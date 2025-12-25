Horoscop 26 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Se ivește prilejul să reparați o relație

Horoscop 26 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rectificări. O să-i includem în programul nostru pe acei oameni dragi care n-au putut veni ieri noapte, dar au făcut, totuși, un efort și au venit acum, ca să fim împreună.

Vibrația zilei este 8 și o să cheltuim, poate, mai puțini bani astăzi.

Horoscop 26 decembrie 2025 – CAPRICORN

O să onorați invitațiile la masă, chit că stați câte o oră, două, pe la fiecare dintre prieteni, rude, și poate o să aveți și voi musafiri la o felie de cozonac. Încă mai aveți de primit cadouri și o să fie un confort emoțional, că, în sfârșit, vă relaxați și voi și vă e bine cu cei dragi.

Horoscop 26 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Poate plecați într-o plimbare prin țară, pe-afară, și o să petreceți și Anul Nou pe-acolo, că așteptați de multă vreme să vă întâlniți cu prietenii. Se poate să primiți o invitație la un concert, la un eveniment festiv, și o să vă placă.

Horoscop 26 decembrie 2025 – PEȘTI

E cineva care de-abia așteaptă să vă reîntâlnească și o să simțiți cu ce sentimente vine spre voi și dacă mai e posibilă o resuscitare a poveștii voastre de dragoste. Poate preferați să-i chemați pe la voi pe unii dintre apropiați, ca să rămâneți în atmosfera Crăciunului, a casei, a mesei cu de toate.

Horoscop 26 decembrie 2025 – BERBEC

Vești-surpriză, oameni care vin cu brațele deschise la voi și o să petreceți o zi minunată împreună și poate programați ceva și pentru 1–2 ianuarie. Se ivește prilejul să reparați o relație care v-a oferit o porție generoasă de fericire și vreți să fiți din nou ca atunci. Încercați.

Horoscop 26 decembrie 2025 – TAUR

Le-ați pregătit câteva surprize plăcute prietenilor și îi chemați pe la voi, după care puteți da o raită. V-au rămas niște vizite de făcut și poate le lăsați pentru începutul de an, ca să vă bucurați de o masă tihnită în familie.

Horoscop 26 decembrie 2025 – GEMENI

E posibil să întâlniți pe cineva în timpul unei vizite pe la rude, pe la prieteni, în societate, undeva, și să rezonați pe mai multe paliere cu acea persoană. Se poate să vă faceți timp pentru o cafea cu niște parteneri de afaceri, să vedeți dacă rămâne în picioare un business.

Horoscop 26 decembrie 2025 – RAC

Se poate să vină și acei musafiri care n-au putut ajunge în noaptea de Crăciun și e bine și acum, că o să împărtășiți bucuria acestei sărbători. Se poate să mai aveți de primit niște bani, fie că vă duceți la job, fie că nu, și o să fie un confort financiar.

Horoscop 26 decembrie 2025 – LEU

Scoateți agenda datoriilor și vedeți dacă le-ați tăiat pe toate de pe listă, ca să vă eliberați de restanțe și să începeți anul pe curat. O să adunați în jurul vostru niște oameni care vă împărtășesc dorința de a pleca pentru câteva zile la odihnă, la distracție, la schi.

Horoscop 26 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Le-ați promis unor parteneri de afaceri că vă faceți timp, după Crăciun, să stați la o parolă, să vedeți în ce condiții o să lucrați din ianuarie încolo. O să vină acea persoană căreia i-ați dus dorul și vă dați întâlnire și în următoarele zile. Poate veți petrece Revelionul împreună.

Horoscop 26 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Mai vin niște bani, o să aveți grijă să mai faceți încă o dată aprovizionarea și să lichidați tot ce înseamnă datorii, să fiți curați lacrimă. O să vă lăsați curtați de niște prieteni să dați o raită prin împrejurimi, fie înainte, fie după Anul Nou.

Horoscop 26 decembrie 2025 – SCORPION

Intențiile de călătorie se pot materializa, chit că o să le faceți o vizită rudelor, prietenilor care locuiesc prin țară și n-au putut ajunge la voi de Crăciun. Poate vă duceți pentru câteva zile la schi, la săniuș, acolo unde veți găsi zăpadă, fie ea și artificială.

Horoscop 26 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Veștile sunt amestecate și o să alegeți partea bună a poveștii, ca să vă conservați energia pozitivă, vibe-ul, să vă reinventați. E posibil să vă caute acel cineva care a mai încercat, cu ceva timp în urmă, să vă impresioneze, dar nu i-a reușit, iar acum reia ofensiva.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













