Mesajul lui Volodimir Zelenski după ce a avut o nouă discuție despre planul de pace cu emisarii americani

Stiri externe
25-12-2025 | 21:06
Volodimir Zelenski
Getty

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, după ce cu o zi înainte a dezvăluit detaliile noului plan al SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia.

autor
Anca Ungureanu

"Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în curs. Există idei bune care pot contribui la un rezultat comun şi la o pace durabilă", a scris Zelenski pe Facebook.

El a spus că a avut o "discuţie foarte bună" cu emisarii americani şi le-a mulţumit pentru "abordarea lor constructivă, munca lor intensă şi cuvintele lor amabile".

"Sper că acordurile la care s-a ajuns astăzi, cu ocazia Crăciunului, şi ideile pe care le-am discutat se vor dovedi utile", a continuat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a dezvăluit miercuri noua versiune a planului american ce are drept scop încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, negociat timp de săptămâni între Washington şi Kiev.

Citește și
panettone
Un bărbat din Italia a murit sufocat după ce s-a înecat cu o bucată de panettone la masa de sărbători

Acest text prevede îngheţarea războiului pe liniile actuale ale frontului, fără a oferi o soluţie imediată la problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia, care reprezintă peste 19% din Ucraina.

Spre deosebire de versiunea originală a acestui document, redactată de americani, noua versiune omite două cerinţe majore din partea Moscovei: retragerea forţelor ucrainene din teritoriile din Donbas aflate încă sub controlul lor şi un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic din partea Kievului de a nu adera la NATO.

Din acest motiv, un acord al Moscovei faţă de această nouă versiune pare puţin probabil. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat miercuri că Moscova "îşi formulează poziţia" şi a refuzat să ofere detalii.

Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

Sursa: Agerpres

Etichete: Volodomir Zelenski,

Dată publicare: 25-12-2025 21:06

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
NEWS ALERT Tragedie! A murit pe teren, chiar în timpul meciului, dintr-un motiv bizar
Citește și...
Un bărbat din Italia a murit sufocat după ce s-a înecat cu o bucată de panettone la masa de sărbători
Stiri externe
Un bărbat din Italia a murit sufocat după ce s-a înecat cu o bucată de panettone la masa de sărbători

Un italian de 47 de ani a murit sufocat după ce s-a înecat mâncând panettone. Tragedia a avut loc la masa de sărbători cu familia.

Ministrul israelian al apărării afirmă că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâşia Gaza
Stiri externe
Ministrul israelian al apărării afirmă că Israelul nu se va retrage niciodată complet din Fâşia Gaza

Israelul nu îşi va retrage niciodată toate trupele din Fâşia Gaza, a declarat ministrul apărării Israel Katz, în timpul unei conferinţe organizate joi de ziarul Makor Rishon, relatează dpa.

Ce i-a spus Donald Trump unui copil care a întrebat dacă Moș Crăciun poartă un dispozitiv de urmărire
Stiri externe
Ce i-a spus Donald Trump unui copil care a întrebat dacă Moș Crăciun poartă un dispozitiv de urmărire

Donald Trump a respectat tradiția și a vorbit la telefon cu puștii curioși să afle cât mai are Moș Crăciun până ajunge la ei.

Recomandări
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor
Stiri Sanatate
Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

Sezonul de gripă a început mai devreme anul acesta, iar autoritățile au emis deja o alertă epidemiologică. Asta după ce timp de trei săptămâni numărul cazurilor a crescut alarmant și a fost înregistrat și primul deces.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28