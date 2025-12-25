De la Neymar la Cristiano Ronaldo și Erling Haaland, starurile fotbalului în imagini de Crăciun. Cum au petrecut vedetele

Neymar, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland… numeroase staruri ale fotbalului au postat fotografii pe rețelele sociale cu ocazia Crăciunului.

Unii, precum Achraf Hakimi, Mohamed Salah sau Sadio Mané, se află în Maroc, în plină Cupă a Africii pe Națiuni (CAN), care a început la 21 decembrie și se va încheia la 18 ianuarie.

Dar majoritatea sportivilor au putut sărbători Crăciunul departe de preocupările sportive obișnuite. Și, ca în fiecare an, rețelele sociale au fost inundate de fotografii, foarte adesea în fața unui brad, cu vedete care le urează Crăciun fericit fanilor lor din întreaga lume.

Începând cu Neymar, care a optat pentru un stil clasic. Brazilianul a împărtășit fotografii cu partenera sa, Bruna Biancardi, și cele două fiice pe care le au împreună, Mavie și Mel. Îmbrăcați elegant, membrii micuței familii pozează în fața unui brad uriaș. „Crăciun fericit”, scrie vedeta braziliană, care tocmai a fost operată la genunchi și se lansează într-o cursă contra cronometru pentru a participa la Cupa Mondială din 2026.

La fel și Cristiano Ronaldo, care a publicat un videoclip. Îl vedem acasă, alături de viitoarea sa soție, Georgina Rodriguez, și copiii săi, din spate și în pijamale, îndreptându-se spre bradul de Crăciun, pe fundalul celebrei melodii „Last Christmas”. „Speranța care se reînnoiește, iubirea care îmbrățișează, familia care mângâie și lumina care călăuzește. Crăciun fericit”, scrie cvintuplul câștigător al Balonului de Aur, care continuă să strălucească pe teren la 40 de ani.

După ce s-a deghizat în Moș Crăciun în 2023 și, din nou, cu câteva zile în urmă, pentru a surprinde copiii pe străzile orașului Manchester, Erling Haaland a optat de data aceasta pentru un look mai sobru.

Îmbrăcat în negru, „Cyborgul” norvegian a pozat alături de partenera sa pentru o fotografie simplă. Robert Lewandowski, Wojciech Szczesny și Raphinha au optat, de asemenea, pentru tradițional, cu fotografii de familie în fața bradului, așa cum arată caruselul publicat de FC Barcelona.

Nadia Comăneci a postat un filmuleț în care apare în bucătărie, pregătind, se pare, o salată, pe ritmurile piesei „All I Want for Christmas Is You”.

Nicolò Zaniolo a profitat de ocazie pentru a anunța un eveniment fericit. Jucătorul împrumutat la Udinese de către Galatasaray a repostat în story-ul său de pe Instagram o fotografie cu partenera sa, cu un glob de Crăciun agățat în brad. Pe glob se vede cuplul ținându-se de mână cu fiul lor, care îi dă un sărut mamei sale pe burtica rotunjită.

