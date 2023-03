Cine este românul care a înregistrat una dintre cele mai mari performanțe din istoria pokerului românesc

El a devenit cu această ocazie primul jucător din România câștigător de Main Event EPT, performanță apărută în al 17-lea sezon al celebrului festival organizat de Pokerstars, scrie Holdem.ro.

Belea s-a calificat în Main Event-ul EPT în urma unui satelit de $530 disputat pe Pokerstars și a avut o misiune complicată pentru a obține titlul: să depășească un număr total de 1606 jucători, al 6-lea cel mai mare Main Event EPT din istorie.

Poate nu doar numărul jucătorilor era problematic, dar și calitatea acestora: cum nu oricine își permite să joace un turneu de €5.300 buy-in, o bună parte dintre cei înscriși erau profesionști, fie de live, fie de online.



Jucătorul român, cu $1,25 milioane de dolari câștiguri totale pe Pokerstars, a declarat comentatorului Joe Stapleton după încheierea turneului: ”E ireal, nu-mi vine să cred așa ceva. Adică, da, e tot ce am visat de când am început să joc poker. Mă uitam tot timpul la EPT-uri, am jucat câteva, iar acum sunt aici, este un sentiment incredibil, nu știu ce să spun…Sunt un pic emoționat, dar oricum, mi-am urmat visul de la început și am studiat multe ore în spatele calculatoarelor. Totul este posibil!”

Top 9 rezultate:

1 Razvan Belea (România) €1.170.000

2 Peter Jorgne (Suedia) €780.100

3 Fabrice Bigot (Franța) €535.850

4 Brian Delaney (UK) €412.200

5 Henri Kasper (Estonia) €317.050

6 Konstantin Held (Germania) €244.000

7 Denzel Spekman (Țările de Jos) €187.650

8 Johan Schultz-Pedersen (Danemarca) €144.300

9 Mehdi Chaoui (Maroc) €111.000

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 02-03-2023 15:43