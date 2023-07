Patru femei s-au luat la bătaie pentru un bărbat, în timpul unui turneu de poker. Cum au fost filmate de trecători | VIDEO

Bătaia a avut loc la un hotel de lux din Las Vegas pe 9 iulie, după ce soția bărbatului ar fi atacat-o pe amanta soțului ei și pe prietena acesteia în hol, scrie Daily Star.

O înregistrare video virală făcută în interiorul hotelului Wynn arată cum soția și o prietenă de-ale ei le întind o ambuscadă rivalei în dragoste Danielle Pertusiello și prietenei acesteia, Amanda Collado, chiar lângă o baie.

When I go allin everything happens ???????????? @WynnPoker @WynnLasVegas @PokerNews pic.twitter.com/Opvlrh6T78