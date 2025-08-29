Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, convocat la sediul MAE. România protestează față de atacurile asupra civililor în Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, vineri, pe Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, la sediul instituţiei.

Decizia a fost luată pentru a i se comunica reprezentantului Rusiei protestul ferm al părţii române în legătură cu atacurile masive executate de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina.

”Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părţii române în legătură cu atacurile masive executate de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile şi pagube materiale”, transmite MAE.

În cadrul întrevederii, partea română ”a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale”, mai precizează Ministerul Afacerilor Externe.

De asemenea, ”partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council).

Trump
Cum a reacționat Trump după atacul Rusiei în Ucraina, soldat cu 18 morți. Cel mai grav raid de la întâlnirea din Alaska

Totodată, partea română a condamnat atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale”.

Cel mai puternic atac al Rusiei asupra Ucrainei, după summit-ul din Alaska

Loviturile aeriene masive lansate de forţele ruse asupra capitalei ucrainene în noaptea de miercuri spre joi s-au soldat cu moartea a cel puţin 23 de persoane, inclusiv patru copii, şi au rănit alte circa 50 de persoane, potrivit Agerpres.

Reprezentanţele Uniunii Europene şi ale Regatului Unit la Kiev au fost afectate de aceste atacuri.

Drept urmare, UE şi autorităţile britanice i-au convocat pe ambasadorii ruşi la Bruxelles şi, respectiv, Londra.

Un bărbat care traversa neregulamentar a fost spulberat de un șofer care s-ar fi luat la întrecere cu altă mașină, în Buzău

România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
