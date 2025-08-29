Merz: Războiul din Ucraina ar putea dura multe luni. Nu există nicio dorinţă din partea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski

Stiri externe
29-08-2025 | 19:23
Friedrich Merz
AFP

Războiul din Ucraina "ar putea dura încă multe luni", dar susţinătorii Kievului "sunt pregătiţi" să-şi continue asistenţa, a avertizat vineri cancelarul german Friedrich Merz, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron, la Toulon, în Franţa.

autor
Mihaela Ivăncică

"Acest război ar putea dura încă multe luni. Ar trebui, în orice caz, să ne pregătim pentru asta", a declarat Merz, pentru care "menţinerea acestei 'coaliţii a voinţei'" este o "prioritate" pentru duo-ul franco-german, relatează AFP.

În opinia cancelarului german, cei aproximativ treizeci de aliaţi ai Ucrainei, în mare parte europeni, grupaţi sub această umbrelă, sunt "pregătiţi, într-un consens larg, să ajute Ucraina în moduri foarte concrete".

"Nu vom abandona Ucraina", a reiterat Merz după şedinţa de cabinet franco-germană.

Europenii s-au întors dintr-o vizită la Casa Albă, declarând că preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord, în timpul unei conversaţii telefonice cu omologul său american Donald Trump, să se întâlnească cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski în următoarele două săptămâni.

Citește și
emmanuel macron maia sandu
Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO

Şeful guvernului german a remarcat însă că "nu există în mod clar nicio dorinţă din partea preşedintelui Putin de a se întâlni cu preşedintele Zelenski", deoarece liderul rus "a stabilit condiţii prealabile care sunt absolut inacceptabile".

Dacă şeful statului rus nu se întâlneşte cu omologul său ucrainean până luni, aşa cum a solicitat Donald Trump, "va însemna că preşedintele Putin s-a jucat cu preşedintele Trump", a declarat Emmanuel Macron.

"Vom discuta din nou săptămâna viitoare cum să procedăm", a adăugat Friedrich Merz.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, Friedrich Merz,

Dată publicare: 29-08-2025 19:23

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică
Stiri externe
Friedrich Merz: Este evident că nu va exista o întâlnire între Zelenski şi Putin. Trump spera la o soluție diplomatică

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că este "evident că nu va exista nicio întâlnire" în viitorul apropiat între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele rus Vladimir Putin, relatează AFP.

Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO
Stiri externe
Moment istoric la Chișinău. Emmanuel Macron, discurs lung în limba română: „Moldova va fi și ea în Europa” | VIDEO

Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au fost la Chișinău, în ziua în care Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la declararea independenţei.

Liderii UE - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - la Chișinău. Mesajul transmis pe fondul amenințării Rusiei
Stiri externe
Liderii UE - Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Donald Tusk - la Chișinău. Mesajul transmis pe fondul amenințării Rusiei

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul polonez Donald Tusk merg miercuri în Rep. Moldova, care sărbătoreşte 34 de ani de la independenţă, un gest evident de solidaritate într-un moment-cheie pentru ţară.

Cancelarul Merz, despre eforturile conjugate pentru un acord de pace în Ucraina: „am parcurs, poate, primii 200 de metri”
Stiri externe
Cancelarul Merz, despre eforturile conjugate pentru un acord de pace în Ucraina: „am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Cancelarul german Friedrich Merz a comparat eforturile de a ajunge la un acord de pace în Ucraina cu parcurgerea primilor 200 de metri dintr-un traseu total de 10 kilometri.

Friedrich Merz: „Putin i-a spus lui Trump că este gata să se întâlnească cu Zelenski în termen de două săptămâni”
Stiri externe
Friedrich Merz: „Putin i-a spus lui Trump că este gata să se întâlnească cu Zelenski în termen de două săptămâni”

Friedrich Merz a declarat la Washington că Vladimir Putin a acceptat, după o convorbire telefonică cu Donald Trump, să se întâlnească cu Volodimir Zelenski în următoarele două săptămâni, informează AFP.

 

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan
Stiri actuale
Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, nemulțumite de reforma anunțată de Guvern.

De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar
Stiri Sociale
De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar

Într-o lume în care inteligența artificială începe să înlocuiască unele munci repetitive cele de bază sunt tot mai căutate și bine plătite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28