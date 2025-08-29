Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit „căpcăun” şi „prădător” pe Vladimir Putin: "Depăşesc limita decenţei"

Stiri externe
29-08-2025 | 17:31
Macron si Putin
Getty

Diplomaţia rusă a denunţat vineri „insultele vulgare” şi „depăşirea limitelor decenţei” de către preşedintele francez Emmanuel Macron, care săptămâna trecută l-a calificat pe Vladimir Putin drept „căpcăun” şi „prădător”, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Aceste declaraţii „depăşesc limitele nu numai ale raţionalului, ci şi ale decenţei, devenind insulte vulgare la adresa Rusiei şi a poporului său”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, citată de agenţia de presă de stat RIA Novosti.

RIA Novosti, subordonată Kremlinului, este considerată una dintre vocile cheie ale propagandei Moscovei.

Franța, acuzată de „ideologie de necrofagi”

Maria Zaharova a acuzat la rândul său Franţa că are o „ideologie de necrofagi” şi că trage avantaje politice din conflictul armat declanşat de atacul rusesc la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022.

Săptămâna trecută, pe măsură ce eforturile de găsire a unei soluţii la conflict se intensificau, Emmanuel Macron şi-a calificat omologul rus drept „un căpcăun la porţile noastre” şi „un prădător” care nu doreşte pacea.

Citește și
recep erdogan
Turcia dezvăluie ce teritorii vrea, de fapt, Rusia pentru a opri războiul din Ucraina. Erdogan l-a sunat pe Zelenski

Relaţiile dintre Franţa şi Rusia sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Parisul acuză Moscova că se află la originea unei serii de acte de destabilizare şi dezinformare pe teritoriul francez, în timp ce Franţa este criticată pentru sprijinul militar acordat Ucrainei și pentru cenzurarea mass-mediei ruse în Hexagon.

Cândva prompt în a cere ca Rusia să nu fie umilită, Emmanuel Macron a devenit unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai Kremlinului, departe de optimismul afişat de Donald Trump cu privire la şansele de a pune capăt conflictului din Ucraina.

Macron: Rusia nu vrea pace, ci victorie militară

„Astăzi, Rusia, de fapt, continuă războiul, îl intensifică”, a spus el după întâlnirea de săptămâna trecută de la Casa Albă.

„Eu, personal, am cele mai mari îndoieli cu privire la realitatea dorinţei de pace din partea preşedintelui rus, deoarece atâta timp cât el crede că poate câştiga prin război, o va face”, a declarat Macron.

O femeie ar fi fost agresată sexual de un bărbat într-un mall din București. Individul este cercetat sub control judiciar

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, emmanuel macron, Franta, vladimir putin,

Dată publicare: 29-08-2025 17:25

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
O portavoce a lui Putin amenință la TV că Rusia va „mărșălui spre Paris”, dacă e cazul. „Va lustrui cizmele unui ofițer rus”
Stiri externe
O portavoce a lui Putin amenință la TV că Rusia va „mărșălui spre Paris”, dacă e cazul. „Va lustrui cizmele unui ofițer rus”

Locotenenții - portavoce ai lui Vladimir Putin au lansat o serie de declarații amenințătoare la adresa Franței, printre care și o amenințare voalată, respectiv că Rusia este pregătită să „mărșăluiască spre Paris”, scrie Mirror.co.uk.

Turcia dezvăluie ce teritorii vrea, de fapt, Rusia pentru a opri războiul din Ucraina. Erdogan l-a sunat pe Zelenski
Stiri externe
Turcia dezvăluie ce teritorii vrea, de fapt, Rusia pentru a opri războiul din Ucraina. Erdogan l-a sunat pe Zelenski

Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controlează în totalitate în estul Ucrainei, dar este dispusă să îngheţe conflictul din sud de-a lungul liniilor de front actuale, a afirmat şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan.

Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Stiri externe
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

Pericolul care pândește Rusia din cauza indiferenței lui Putin de a pune capăt războiului din Ucraina. Tensiuni la Moscova
Stiri externe
Pericolul care pândește Rusia din cauza indiferenței lui Putin de a pune capăt războiului din Ucraina. Tensiuni la Moscova

Economia fragilizată a Rusiei, marcată de încetinirea creşterii şi de un deficit bugetar în expansiune, ar putea deveni un factor decisiv în calculele preşedintelui Vladimir Putin privind eventuale negocieri cu Ucraina, relatează CNBC.

Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean
Stiri externe
Peskov: Rusia nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul ucrainean

Rusia are o opinie negativă despre propunerile europene în legătură cu garanţiile de securitate pentru Ucraina şi nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul vecinului său, a anunţat miercuri Kremlinul, informează Reuters.

Recomandări
Bolojan, înainte de ședința pentru adoptarea Pachetului 2: Sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această țară
Stiri Politice
Bolojan, înainte de ședința pentru adoptarea Pachetului 2: Sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această țară

Guvernul adoptă astăzi, într-o ședință care începe la ora 18:00, Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara.

Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România. Alerta partenerilor externi pentru a nu fi război este de nivel foarte înalt
Stiri Politice
Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România. Alerta partenerilor externi pentru a nu fi război este de nivel foarte înalt

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că în România nu va fi război, susţinând că ”alerta” la nivelul partenerilor externi ai României pentru a evita un război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel.

FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet
Stiri Sport
FCSB și-a aflat adversarele din faza principală a Europa League. Dueluri de foc pentru „roș-albaștri”. Programul complet

Campioana României, FCSB, va înfrunta echipele Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys, Bologna, Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles în faza principală a Ligii Europa, conform tragerii la sorţi care a avut loc vineri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Smiley, primele declarații despre noul sezon Vocea României

03:17

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 August 2025

48:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28