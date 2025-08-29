Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit „căpcăun” şi „prădător” pe Vladimir Putin: "Depăşesc limita decenţei"

Diplomaţia rusă a denunţat vineri „insultele vulgare” şi „depăşirea limitelor decenţei” de către preşedintele francez Emmanuel Macron, care săptămâna trecută l-a calificat pe Vladimir Putin drept „căpcăun” şi „prădător”, relatează AFP.

Aceste declaraţii „depăşesc limitele nu numai ale raţionalului, ci şi ale decenţei, devenind insulte vulgare la adresa Rusiei şi a poporului său”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Maria Zaharova, citată de agenţia de presă de stat RIA Novosti.

RIA Novosti, subordonată Kremlinului, este considerată una dintre vocile cheie ale propagandei Moscovei.

Franța, acuzată de „ideologie de necrofagi”

Maria Zaharova a acuzat la rândul său Franţa că are o „ideologie de necrofagi” şi că trage avantaje politice din conflictul armat declanşat de atacul rusesc la scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022.

Săptămâna trecută, pe măsură ce eforturile de găsire a unei soluţii la conflict se intensificau, Emmanuel Macron şi-a calificat omologul rus drept „un căpcăun la porţile noastre” şi „un prădător” care nu doreşte pacea.

Relaţiile dintre Franţa şi Rusia sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii ani. Parisul acuză Moscova că se află la originea unei serii de acte de destabilizare şi dezinformare pe teritoriul francez, în timp ce Franţa este criticată pentru sprijinul militar acordat Ucrainei și pentru cenzurarea mass-mediei ruse în Hexagon.

Cândva prompt în a cere ca Rusia să nu fie umilită, Emmanuel Macron a devenit unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai Kremlinului, departe de optimismul afişat de Donald Trump cu privire la şansele de a pune capăt conflictului din Ucraina.

Macron: Rusia nu vrea pace, ci victorie militară

„Astăzi, Rusia, de fapt, continuă războiul, îl intensifică”, a spus el după întâlnirea de săptămâna trecută de la Casa Albă.

„Eu, personal, am cele mai mari îndoieli cu privire la realitatea dorinţei de pace din partea preşedintelui rus, deoarece atâta timp cât el crede că poate câştiga prin război, o va face”, a declarat Macron.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













