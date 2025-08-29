Kremlinul, după a ucis zeci din nou zeci de civili în Kiev: „Loviturile sunt reușite, țintele sunt distruse”

Liderii europeni pare că și-au pierdut încrederea în negocierile de pace. După atacul de joi asupra Kievului, soldat cu 21 morți, între care patru copii, cancelarul Germaniei a anunțat că e clar că nu va avea loc nicio întâlnire între Putin și Zelenski.

La Washington, președintele Trump spune că niciuna dintre tabere nu pare pregătită să încheie războiul. În timp ce Kremlinul susține că e deschis la negocieri, liderii europeni cer fermitate în fața Moscovei.

Pe tot parcursul zilei de joi, echipele ucrainene de salvare au căutat supraviețuitori în ruinele blocurilor și școlilor distruse de rachetele rusești. La Washington, președintele american Donald Trump s-a declarat nemulțumit.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „(Președintele) nu a fost încântat de această veste, dar nici nu a fost surprins. Poate că nici cele două tabere ale acestui război nu sunt pregătite să îl încheie singure”.

Iar Kremlinul susține că rămâne deschis la discuții de pace.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Rusia își menține interesul de a continua procesul de negociere pentru a atinge obiectivele cu care ne confruntăm prin mijloace politice și diplomatice”.

Rușii au atacat capitala ucraineană din mai multe direcții cu drone Shahed, drone-capcană, rachete de croazieră și rachete Kinjal.

Natalya Ponomarenko, localnică: „Când sună sirenele simți o frică paralizantă care îți sfârtecă tot corpul. Nu știi ce să faci. Și imediat auzi rachete șuierând deasupra capului, apoi impactul. În adăpost, te sperii și mai rău când îi vezi pe toți ghemuiți pe lângă tine, acoperindu-și ochii și urechile. Toate astea sporesc haosul, zgomotul și frica”.

Pentru că loviturile au avut loc noaptea, mulți n-au apucat să fugă în adăposturi. Echipele de intervenție au scos de sub dărâmături și numeroase trupuri neînsuflețite.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Nu putem fi naivi în privința Rusiei. Nu putem fi naivi în privința lui Vladimir Putin. Rusia este capabilă de multe, este dispusă să facă orice consideră necesar pentru a aduce războiul într-o situație favorabilă lor, dar nu va reuși”.

Aflat în Franța pentru o reuniune, la vârf cu președintele Macron, cancelarul german Friedrich Merz a fost tranșant.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Este clar că o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin nu va avea loc. Acest lucru contrastează cu ceea ce s-a convenit săptămâna trecută între președintele Trump și președintele Putin”.

Barajul de rachete și drone a avariat grav și clădirile care adăpostesc delegația Uniunii Europene în Ucraina și British Council.

Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene: „Sunt revoltată de atacul asupra Kievului, care a lovit si birourile UE. In decurs de 20 de secunde, două rachete au lovit la 15 metri de sediul delegației UE. Acest atac arată că Moscova nu se dă în lături de la nimic pentru a teroriza Ucraina, ucigând orbește civili, bărbați, femei și copii și chiar țintind Uniunea Europeană”.

Deloc surprinzător, Kremlinul a anunțat că atacurile au vizat obiective militare.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Forțele armate ruse își duc la îndeplinire sarcinile. Rusia continuă să lovească obiective de infrastructură militară și paramilitară. Loviturile sunt reușite, țintele sunt distruse, iar operațiunea militară specială continuă”.

Potrivit lui Peskov, și Ucraina atacă infrastructura civilă rusă. Kievul a bombardat cu succes mai multe rafinării din vestul Rusiei, iar Kremlinul a pierdut aproximativ 20% din capacitatea de procesare a petrolului, numai în ultima lună.

De altfel, în regiunile mai îndepărtate, autoritățile au interzis vânzarea de combustibil către civili, din cauza penuriei. Iar acolo unde se găsește, cozile se întind pe kilometri întregi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













