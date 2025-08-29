Kaja Kallas: Există un sprijin larg al statelor UE pentru instruirea de soldaţi ucraineni în Ucraina după încetarea luptelor

29-08-2025 | 19:38
kaja kallas
Getty

Există un ”sprijin larg” al multor state ale Uniunii Europene pentru instruirea de personal militar ucrainean inclusiv în Ucraina după ajungerea la o încetare a luptelor cu Rusia, a afirmat vineri şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.

 

Mihaela Ivăncică

”Salut faptul că există un sprijin larg astăzi pentru extinderea mandatului misiunii noastre militare EUMAM spre a oferi instruire şi consiliere în interiorul Ucrainei după orice fel de armistiţiu”, a declarat Kallas în marja unei reuniuni informale a miniştrilor apărării din statele UE, desfăşurată la Copenhaga, transmite dpa.

Kallas nu a dat detalii despre câte state membre sprijină aceste planuri.

Modificarea mandatului actualei Misiuni de asistenţă militară a UE în sprijinul Ucrainei (EUMAM Ucraina) ar necesita, totuşi, aprobare unanimă din partea tuturor celor 27 de state UE.

Uniunea Europeană instruieşte militari ucraineni începând din 2022, Kaja Kallas amintind că, până în prezent, numărul lor este de 80.000.

kaja kallas
Kaja Kallas convoacă o reuniune a miniştrilor de Externe și protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile Rusia-SUA

Instruirea de personal militar în Ucraina şi întărirea industriei de apărare a ţării ar putea face parte dintre garanţiile de securitate europene post-război, în plus faţă de angajamente individuale ale unor state membre UE.

Sursa: Agerpres

