David Rush, acuzat de deturnarea a aproape 194 de milioane de dolari, a pledat vinovat de un cap de acuzare, în urma unei înţelegeri cu procuratura, la un tribunal federal din Alexandria, în apropiere de Washington.

Pronunţarea pedepsei a fost stabilită la 28 ianuarie.

El riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, o amendă şi obligaţia de a restitui bunurile deturnate.

”Funcţionarii federali au ca misiune să servească poporul american şi nu să se servească pe ei înşişi”, a comentat, citat într-un comunicat, secretarul american al Justiţiei Todd Blanche.

”David Rush a abuzat de poziţia sa pentru a înşela încrederea publică şi trebuie să sea socoteală pentru faptele sale”, a declarat, citatîn comunicat, directorul CIA John Ratcliffe.

Ratcliffe precizează că Rush a fost semnalat poliţiei federale (FBI), în urma unei anchete interne a CIA:

300 DE LINGOURI DE AURR ŞI CEASURI DE LUX

Începând din octombrie 2025 şi până când a fost arestat în mai 2026, David Rush a creat un program fictiv pentru a obţine fonduri destinate unor operaţiuni confidenţiale, potrivit acuzării.

În realitate, aceste fonduri au fost folosite la cumpărarea unor proprietăţi, ceasuri de lux. lingouri de aur şi a cel puţin o maşină de mare valoare, potrivit aceleiaşi surse.

David Rush a livrat, către sârşitul lui 2025, informaţii confidenţiale despre o sursă umană clandestină din Statele Unite unui oficial guvernamental străin neprecizat, potrivit acuzării.

Însă el nu este inculpat cu privire la aceste fapte.

El deţinea o abilitare ”top secret” şi avea acces la informaţii clasificate, din cauza poziţiei sale în CIA, pe care a obţinut-o după ce a minţit cu privire la diplome şi la cariera sa în marina americană (US Navy).

La o percheziţie la domiciliul său, în mai, FBI a găsit aproape 300 de lingouri de aur, aproximativ două milioane de dolari în numerar şi aproximativ 30 de ceasuri de lux, potrivit aceleiaţi surse.