Într-o gospodărie din comuna Golăiești, județul Iași, producerea țuicii este un obicei de generații. Domnul Constantin și-a cules singur prunele din grădină și a făcut, pentru a bea în casă, aproape 12 litri de țuică.

Constantin Ungureanu, localnic: „Anul ăsta sunt destul de coapte și au zaharina bună, iese și o țuică bună. E un an mai bogat. Țuica perfectă de casă românească să aibă un gust de prună, prună adevărată. Țuica, normal, dă poftă de mâncare. Înainte de masă, să fie un 50 de grame”.

Și pe Valea Asului, în județul Bacău, gospodarii au pus la fermentat prunele și, după ce termină de făcut și vinul, pornesc cazanele de țuică. În zonă, cea mai apreciată este țuica de prune. Fiecare gospodar face cât crede că are nevoie peste an.

Femeie: „Noi nu facem pentru vânzare, doar pentru consum propriu. E bine că s-a mărit limita pentru că, să fim serioși, nu vine nimeni să se uite, dar când ai oameni la treabă, trebuie să le dai ceva, să prindă putere, să aibă energie.”

Și, totuși, producția de țuică diferă de la un an la altul, în funcție de recolta de prune. În Parlament, aleșii au votat pentru creșterea limitei de la 50 la 200 de litri pe an.

Amendamentul a fost introdus de PSD, după ce legea s-a întors în Parlament la cerința președintelui, Nicușor Dan. Pentru această nouă cantitate nu se vor plăti accize, cu condiția ca țuica să nu fie comercializată. Băutura poate fi consumată de proprietar, de familie sau de musafiri. Unii parlamentari au avertizat că schimbarea ar putea aduce României sancțiuni de la Bruxelles.

Alexandru-Paul Dimitriu, USR: „Consum și eu palincă, dar cu moderație, cu moderație, nu trebuie să cădem în capcana populistă să îi lăsăm pe români să consume cât vor ei. Modalitatea prin care este extras alcoolul nu permite să scoți tot metilenul - care este otravă.”

Adrian Câciu, PSD: „Metanol, nu metilen, luați notițe, domnule deputat. Puneți mâna pe carte.”

Cum președintele poate trimite la reexaminare o singură dată o lege, Nicușor Dan va fi nevoit să o promulge în forma finală adoptată de Parlament.