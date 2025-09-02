Negociatorul rus pentru Ucraina deţine proprietăţi de 75 de milioane de dolari, susține opoziția rusă din exil

Negociatorul-şef al Rusiei pentru convorbirile de pace cu Ucraina, Vladimir Medinski, şi familia sa deţin proprietăţi în valoare de 6 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 75 de milioane de dolari, a informat luni EFE.

Aceste proprietăţi includ 57 de imobile în Moscova şi în apropiere, dintre care unele ar aparţine copiilor lui Medinski, potrivit Fondului Anticorupţie (FBK) organizație creată de defunctul lider al opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi.

FBK a fost principala platformă a lui Navalnîi pentru investigații anticorupție în Rusia. După moartea sa, a rămas principala voce a opoziției ruse în afara țării.

Conform FBK, ale cărui activităţi au fost interzise în Rusia, soţia lui Medinski deţine opt companii care au în portofoliu mii de metri pătraţi de spaţii comerciale şi de birouri. Alte proprietăţi ale familiei ar fi pe numele soacrei şi surorii politicianului.

Critici asupra rolului de negociator

Anterior, rolul lui Medinski ca negociator al Rusiei cu Ucraina a fost criticat atât de opoziţia rusă din exil, cât şi de Statele Unite.

În iulie, în urma celei de-a treia runde de negocieri directe dintre Moscova şi Kiev, desfăşurate la Istanbul, Medinski a exclus organizarea unui summit între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, înainte de a se ajunge la un acord de pace.

În acelaşi timp, în cea mai recentă conversaţie telefonică, Putin şi preşedintele american Donald Trump au discutat despre posibilitatea creşterii nivelului de reprezentare a părţilor în discuţiile dintre Moscova şi Kiev, deschizând calea pentru înlocuirea lui Medinski din funcţia de negociator cu un oficial cu un rang mai înalt, notează EFE.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













