Alexei Navalnîi, liderul opoziției din Rusia, a murit în închisoare. „Nu s-a simțit bine după o plimbare”

Cauzele decesului lui Alexei Navalnîi (47 de ani) sunt în curs de determinare, anunță Serviciul Federal Penitenciar din regiunea Iamalo-Neneţ, potrivit TASS.

"La 16 februarie 2024, în colonia penitenciară nr. 3, deținutul Navalnîi A.A. nu s-a simțit bine după o plimbare, pierzându-și aproape imediat cunoștința. Lucrătorii medicali din instituție au sosit imediat și a fost chemată o echipă medicală de urgență. Au fost efectuate toate măsurile de resuscitare necesare, dar nu au dat rezultate pozitive. Medicii de urgență au confirmat decesul deținutului. Cauzele decesului sunt în curs de stabilire", se arată într-un mesaj de pe site-ul Serviciului Federal Penitenciar.

Activistul anticorupţie era încarcerat într-o colonie penitenciară izolată, în Arctica rusă, în condiţii foarte dificile.

El ispăşea o pedeapsă de 19 ani de închisoare acuzat de ”extremism”.

El a sosit în acest nou centru de detenţie, în Iamalo-Neneţia, la sfârşitul lui decembrie, după un lung transfer în care apropiaţii săi nu au primit nicio veste, provocând îngrijorări în străinătate.

Susţinătorii săi dădeau asigurări atunci că autorităţile ruse căutau să-l izoleze şi mai mult, odată cu apropierea alegerilor prezidenţiale din martrie, în care o victorie a lui Vladimir Putin nu ridică nicio îndoială.

